WEC: época completa para Sébastien Bourdais | AutoSport

Antigo companheiro de equipa de Pedro Lamy no programa do Peugeot 908 HDi, Sébastien Bourdais foi anunciado como piloto da nova equipa Vector Sport, que tem Gary Holland como chefe de equipa. Bourdais junta-se a Nico Müller a tempo inteiro no campeonato do mundo de resistência, como os pilotos para já anunciados da equipa e estarão aos comandos de um ORECA-Gibson 07 na classe LMP2. A equipa prepara-se para anunciar o terceiro piloto nos próximos dias.

Bourdais vai competir em simultâneo no WEC e no IMSA SportsCar Championship, como acontece por exemplo com Filipe Albuquerque, depois de deixar a equipa AJ Foyt Racing na IndyCar Series no final da temporada passada. O tetracampeão da Champ Car explicou que o programa com a Vector Sport no WEC complementa o programa com a Chip Ganassi no IMSA.

“É difícil saber que expectativas são realistas uma vez que o LMP2 é um pelotão tão grande e competitivo, mas é uma perspetiva muito excitante. Será óptimo conhecer melhor os protótipos em Le Mans, e o programa da Vector Sport complementa extremamente bem o negócio da Cadillac Chip Ganassi Racing”.