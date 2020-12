WEC: Entrada da Peugeot depende da fiabilidade do carro

A Peugeot não pretende apressar o seu regresso à resistência e apenas o fará quando tiver a certeza que o carro pode aguentar as dificuldades das provas.

Isso significa que continua a não ser claro se o fabricante estará nas 24 Horas de Le Mans já em 2022 ou se esperará até 2023.

Olivier Jansonnie, director do programa do WEC da Peugeot Sport, afirmou: “Não estamos perto de tomar essa decisão; nem sequer estamos preparados para decidir internamente sobre isto. Construímos um calendário que nos permitirá testar até ao final de 2021 e a partir daí devemos conhecer com relativa rapidez o nível de fiabilidade do carro. Não queremos correr o risco de iniciar as corridas antes de atingirmos o nível certo de fiabilidade”.

Jean-Marc Finot, chefe do motorsport da PSA não revelou ainda a escolha quanto aos pilotos:

“Há muitos pilotos interessados neste icónico programa Peugeot Sport e estamos em contacto com muitos deles”, disse Finot. “Eu diria apenas que temos tempo porque o carro não irá para a pista até ao final de 2021, por isso vamos levar o nosso tempo para ter a melhor equipa possível. Escolheremos os nossos pilotos pelo seu desempenho, pelo seu espírito de equipa e pela forma como se enquadram na mentalidade da Peugeot Sport”.

A marca francesa revelou mais alguns pormenores técnicos sobre a sua nova máquina: