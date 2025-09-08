WEC em Austin: Porsche conquista vitória épica sob condições desafiantes

A Porsche Penske Motorsport alcançou a sua primeira vitória na campanha de 2025 do Campeonato Mundial de Resistência (WEC) em condições meteorológicas particularmente exigentes no Circuito das Américas (COTA), no Texas. Paralelamente, a United Autosports assegurou o triunfo da McLaren na categoria LMGT3, num dia repleto de voltas e reviravoltas.

A chuva fora de época no Texas forçou o início da corrida de seis horas atrás do Safety Car e, após uma interrupção por bandeira vermelha, a ação só realmente começou perto de um terço da distância total.

Categoria Hypercar: O domínio estratégico da Porsche

Inicialmente, os Ferrari #83 e #51, que partiam da primeira linha da grelha, impuseram o seu ritmo no pelotão de 18 Hypercar. Contudo, o Porsche #6, pilotado por Laurens Vanthoor, Matt Campbell e Kévin Estre, manteve-se sempre na luta. O momento decisivo ocorreu perto da quarta hora, quando Kévin Estre capitalizou um reinício cauteloso do carro de segurança por parte de Alessandro Pier Guidi (Ferrari #51) para se intrometer na Curva Um e assumir uma liderança que nunca mais cederia.

A partir daí, o piloto francês demonstrou uma performance impecável, reconstruindo a sua vantagem sempre que esta era anulada por uma neutralização. Estre cruzou a linha de meta com uma vantagem de pouco menos de dez segundos sobre o Ferrari #50. A Peugeot celebrou o seu melhor resultado coletivo no campeonato, com os carros #93 e #94 a terminarem em terceiro e quarto lugares, respetivamente.

Kévin Estre sobre a corrida: “As condições eram muito difíceis, especialmente quando a pista começou a secar. O Ferrari atrás era muito forte no final e manteve-nos sob pressão, e a questão era decidir se colocávamos pneus slick ou não. Foi complicado, mas eu estava bastante confiante de que a equipa faria a escolha certa e é muito bom estar de volta ao lugar mais alto do pódio, onde pertencemos.”

Outros incidentes na categoria Hypercar incluíram a desistência do BMW M Team WRT #20 devido a um suspeito problema híbrido, uma penalização de passagem pelas boxes para o Peugeot #93 por sair das boxes com luz vermelha, e colisões envolvendo o Alpine #36 e o Aston Martin #007, que levaram a outra suspensão da corrida. A Toyota Gazoo Racing também enfrentou dificuldades, com os carros #7 e #8 a sofrerem piões.

LMGT3: McLaren celebra triunfo após drama no final

Na categoria LMGT3, a Proton Competition, com o seu Ford Mustang #77, onde estava Bernardo Sousa, liderou grande parte da corrida.

No entanto, as condições de pista a secar nas fases finais levaram várias equipas a arriscar na estratégia, trocando pneus de chuva por pneus slick. A Vista AF Corse parecia ter assegurado a vitória com o seu Ferrari 296 #21, mas um contacto tardio resultou numa penalização de cinco segundos para Davide Rigon, entregando a vitória ao McLaren #95 da United Autosports. Este foi o primeiro sucesso da McLaren no FIA WEC.

A categoria LMGT3 também foi palco de intensa ação, incluindo problemas nos faróis para o Lexus #87 e dificuldades para o Mercedes #61 da Iron Lynx. O Corvette #33 da TF Sport teve um final de corrida infeliz, parando em pista devido a uma perda de pressão de combustível.

A capacidade de adaptação e a execução estratégica foram cruciais para o sucesso neste fim de semana, onde a gestão de pneus e as decisões táticas sob condições de pista em constante mudança definiram os vencedores. A imprevisibilidade da meteorologia, combinada com a intensidade das corridas de resistência, sublinha a complexidade e o espetáculo que o FIA WEC oferece aos fãs do desporto motorizado.

Filme da Corrida

Hypercar

A corrida começou com o safety car para permitir a avaliação das condições da pista, com chuva forte caindo constantemente na pista COTA.

As condições iniciais eram claramente difíceis, já que Matthieu Jaminet teve uma derrapagem espetacular, mas conseguiu se recuperar, perdendo apenas cinco posições

Na primeira hora, o BMW M Team WRT Hypercar #20 parou na pista com um problema híbrido suspeito, tornando-se o primeiro a abandonar a corrida

Também houve problemas iniciais para o Peugeot #93, com Jean-Éric Vergne a entrar nas boxes e a ser investigado por sair das boxes com o semáforo vermelho; o francês recebeu uma penalidade de drive-through pela infração.

O Ferrari #83 da AF Corse, que largou na pole position, pilotado por Phil Hanson, liderou o pelotão de 36 carros sob o safety car por uma hora antes da bandeira vermelha ser acionada.

Seguiu-se uma paragem de 40 minutos antes da corrida ser retomada sob o safety car, enquanto as condições continuavam a ser avaliadas para uma possível volta ‘ao verde’.

A corrida recomeçou após 1 hora e 50 minutos em condições de pista totalmente molhada, com Hanson liderando o Ferrari AF Corse Ferrari 499P nº 51 pilotado por James Calado

Mas o safety car foi chamado novamente apenas cinco minutos após o reinício, quando o Alpine #36 e o Aston Martin #007 colidiram no complexo das curvas 4-5. Ambos voltaram aos boxes para reparos e retornaram ao circuito, mas com danos na barreira e detritos na pista, a corrida foi suspensa novamente

Após duas horas, a ordem era a seguinte: 1.º Ferrari n.º 83; 2.º Ferrari n.º 51; 3.º Porsche n.º 6; 4.º Ferrari n.º 50; 5.º Porsche n.º 99; 6.º Aston Martin n.º 009; 7.º Alpine n.º 35; 8.º BMW n.º 15; 9.º Porsche n.º 5; 10.º Toyota n.º 8.

LMGT3

Na LMGT3, Darren Leung, no McLaren #95 da United Autosports, lidera o Aston Martin #27 da Heart of Racing, de Ian James.

As restantes posições após duas horas na LMGT3 eram: 3.º #81 Corvette da TF Sport; 4.º #60 Mercedes da Iron Lynx; 5.º #33 Corvette da TF Sport; 6.º #85 Iron Dames Porsche; 7.º #46 Team WRT BMW; 8.º #59 United Autosports McLaren; 9.º #78 Akkodis ASP Team Lexus; 10.º #31 The Bend Team WRT BMW

O #87 Akkodis ASP Team Lexus, inicialmente conduzido por Clemens Schmid, visitou os boxes duas vezes devido a problemas com os faróis. As reparações foram efetuadas e o carro voltou à corrida, embora com cinco voltas de atraso.

O #61 Iron Lynx Mercedes também encontrou problemas e foi forçado a entrar nas boxes, perdendo tempo, mas voltando à disputa.

A maioria dos carros fez uma única paragem nas boxes antes da bandeira vermelha, com a ordem para o reinício sendo retroativa numa volta.

Após 4 Horas

Hypercar

Com o retorno da bandeira verde na terceira hora, após a reparação dos danos na barreira causados pelos incidentes com o Alpine #35 e o Aston Martin #007, o Ferrari #83 da AF Corse, pilotado por Phil Hanson, liderou o Ferrari #51, pilotado por James Calado.

A liderança mudou aos 2h33min, quando Calado ultrapassou facilmente Hanson na aproximação da Curva 1 e, em seguida, abriu uma pequena vantagem antes da sua segunda paragem nas boxes programada.

O Ferrari #83 da AF Corse perdeu um tempo significativo nas boxes, pois Hanson foi comprometido na entrada do seu espaço nas boxes e teve que ser empurrado para trás. Yifei Ye retomou a corrida, mas tendo perdido 35 segundos para o Ferrari #51 da AF Corse 499P de Antonio Giovinazzi, que havia substituído James Calado

O safety car voltou após 2 horas e 50 minutos, após um período inicial de Virtual Safety Car (VSC) para recuperar o Porsche 963 da Proton Competition #99, que tinha rodado. Nicolás Varrone tinha chegado a ocupar a quinta posição graças a uma forte primeira parte da corrida, mas caiu para o final do pelotão após a sua saída de pista

A bandeira verde voltou assim que a quarta hora chegou, com Giovinazzi liderando o Porsche Penske 963 nº 6 com Matt Campbell ao volante, enquanto Antonio Fuoco era a segunda metade de um sanduíche Ferrari no Ferrari AF Corse nº 50.

Campbell lutou para chegar à liderança e perseguiu Giovinazzi, mas a diferença estabilizou em cerca de três segundos, enquanto as condições continuavam a testar todo o pelotão.

A Porsche também ficou em quarto lugar, com o #5 empregando uma estratégia única de permanecer na pista e não fazer a primeira paragem nas boxes até 2h42min de corrida, quando Julien Andlauer passou o volante para Mathieu Jaminet

Jaminet manteve-se em contato com os três primeiros até uma espiral assustadora às 3h32min, girando várias vezes na curva 10, mas continuando sem perder a posição

A Toyta GAZOO Racing passou por algumas horas difíceis de corrida, com os carros #7 e #8 sofrendo rodadas, o último após um contato com o Corvette LMGT3 #33 da TF Sport, pilotado por Jonny Edgar, que recebeu uma penalidade de drive-through pelo incidente

O Toyota n.º 7 provocou então outro VSC pouco antes da quinta hora, quando José María López rodou e encalhou o GR010 Hybrid numa zona de cascalho.

Em sexto lugar está o Team Peugeot TotalEnergies 9X8 Hypercar n.º 94 de Malthe Jakobsen, o jovem dinamarquês que volta a impressionar na sua primeira temporada completa do FIA WEC pelos «The Lions».

O resto da ordem após quatro horas de corrida foi: 7.º #12 Cadillac; 8.º #009 Aston Martin; 9.º #007 Aston Martin; 10.º #93 Peugeot

LMGT3

Liderando a categoria LMGT3 durante a maior parte da fase intermédia da corrida esteve o #77 Proton Competition Ford Mustang nas mãos de Ben Tuck

O piloto britânico conseguiu segurar o McLaren #95 da United Autosports, de Sean Gelael, embora os dois tenham estado empatados durante a terceira e quarta horas

A United Autosports também manteve o terceiro lugar durante grande parte da fase intermediária, com o McLaren #59 pilotado por Sébastien Baud numa disputa acirrada com o Mercedes #60 da Iron Lynx, de Lorcan Hanafin, em quarto lugar

Hanafin impressionou especialmente ao cuidar dos pneus Goodyear mais velhos do que os dos outros pilotos na corrida

Uma das disputas mais acirradas foi entre o Porsche #85 da Iron Dames, de Rahel Frey, e o Porsche #92 da Manthey 1st Phorm, de Riccardo Pera, líder do campeonato. O italiano tirou o quinto lugar de Frey no meio da quarta hora

Com o VISTA AF Corse #21 e o TF Sport Corvette #33 a terem corridas difíceis, o Manthey 1st Phorm parece prestes a aumentar a sua vantagem na tabela do campeonato

O sofrimento da equipa TF Sport #33 agravou-se quando o carro parou na pista ao chegar às quatro horas, com Jonny Edgar aparentemente incapaz de reiniciar o Corvette devido a uma perda de pressão de combustível

A equipa #46 Team WRT BMW viu o seu desafio esmorecer depois de receber uma penalidade de drive-through por uma infração VSC na terceira hora

As restantes posições da LMGT3 às quatro horas são: 7.º #54 VISTA AF Corse Ferrari; 8.º #10 Racing Spirit of Léman Aston Martin; 9.º #88 Proton Ford Mustang; 10.º #61 Iron Lynx Mercedes