WEC/ ELMS: Novo ajuste para os LMP2 | AutoSport

Os LMP2 deverão receber novo ajuste de performance, depois de este ano já terem sofrido um ajuste que os tornou mais lentos em pista. As mudança irão tornar os carros mais lentos para garantir uma estratificação mais clara em relação os Hypercar.

Segundo o dailysportscar.com os carros da categoria secundária do WEC (e categoria principal do ELMS) deverão ficar ainda mais lentos no próximo ano de forma a garantir a estratificação clara e acomodar a entrada em cena de combustíveis sustentáveis que terão um valor calorífico menor.

Entre as medidas que entrarão em vigor, entendem-se as seguintes:

Uma redução adicional de 10 cv na potência do Gibson V8, que inclui uma redução que vem através da adopção do novo combustível. Essa redução, no entanto, será feita já a partir de 2022 por um restritor de ar e não eletronicamente, uma medida que deverá sere objeto de ampla aprovação por parte das equipas que não estavam satisfeitas com algumas disparidades no desempenho dos motores na época passada;

As especificações da carroçaria para cada Campeonato permanecerão inalteradas com o WEC a utilizar o kit ‘Le Mans’ de arrasto inferior . Os carros ELMS continuarão a usar o anterior kit de carroçaria padrão;

Os carros do WEC também verão as derivas dos difusores traseiros reduzidos em 50 mm e a adição de 10 mm na traseira para compensar o equilíbrio aerodinâmico;

O volume do depósito de combustível será reduzido para cerca de 65 litros (atualmente 75 litros);

Os regulamentos desportivos podem ser alterados para alinhar o tempo de condução com a capacidade revista de combustível e os tempos de stint.

Os regulamentos de reabastecimento LMP2 verão também o tempo de ligação da mangueira monitorizado para fins regulamentares.

É assim mais um golpe na performance destes carros, que nos têm proporcionado as melhores lutas em pista no WEC. Até que ponto estas reduções irão afetar os carros é ainda uma incógnita, mas olhando ao que os pilotos foram dizendo ao longo do ano, a primeira redução de performance já teve efeitos significativos e alguns pilotos afirmaram que uma redução suplementar poderia retirar completamente os carros da janela operacional ideal e dar mais dores de cabeça.