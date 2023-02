WEC/ELMS: Iron Lynx e Iron Dames confirmar tripulações para os Porsche 911 RSR | AutoSport

A Iron Lynx confirmou a inscrição European Le Mans Series (ELMS) de 2023 e tripulações para o Porsche 911 RSR #60 no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) da FIA, ambos em colaboração com a Proton Competition. Foi ainda confirmadas as pilotos do Porsche 911 RSR #85 da Iron Dames para a temporada do Mundial.

Claudio Schiavoni irá estar ao volante do Porsche #60 na categoria LMGTE do ELMS, ao lado de Matteo Cressoni e Matteo Cairoli, piloto da Porsche Motorsport. A temporada ELMS consiste em seis corridas com a duração de quatro horas e começa a 23 de abril no Circuito de Barcelona-Catalunya e termina a 22 de outubro no Autódromo Internacional do Algarve.

Além disso, a Iron Lynx também confirmou os pilotos para o WEC no carro #60. Schiavoni terá a companhia de Matteo Cressoni e do piloto belga Alessio Picariello, ambos com uma enorme experiência em corridas de GTE.

A Iron Dames terá Rachel Frey, Sarah Bovy e Michelle Gatting no Porsche #85 durante a temporada de 2023 do WEC.

Andrea Piccini, chefe de equipa da Iron Lynx afirmou que: “Estamos entusiasmados por acrescentar mais um campeonato ao nosso calendário de corridas de 2023 e continuar o nosso plano no ELMS por mais um ano. É ótimo ver algumas caras novas no carro nº 60 da Iron Lynx esta temporada. Gostaria de desejar a Matteo Cairoli e Alessio Picariello as mais calorosas boas-vindas à equipa, estou ansioso por trabalhar em conjunto”.

Recordamos que a Lamborghini Squadra Corse e a Iron Lynx anunciaram a parceria para competirem no WEC e no Sportscar Championship do IMSA com o Lamborghini LMDh em 2024, ficando a designação da equipa como Lamborghini Iron Lynx, tendo este acordo início a partir de 2023, com a Iron Lynx também a tornar-se na equipa apoiada pela marca italiana na competição GT3 do GT World Challenge Europe Endurance Cup e no IMSA Michelin Endurance Cup. No entanto, no WEC e ELMS a equipa utiliza os carros germânicos.

