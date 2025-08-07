WEC/ELMS: Gibson e Nissan juntam-se para fazer motores para a nova geração LMP2

A Gibson Technology anunciou uma nova parceria com a Nissan para desenvolver o motor da próxima geração de carros LMP2, com estreia prevista para 2028. O motor será um V6 biturbo de 3,4 litros com injeção direta, marcando o regresso da Nissan aos LMP2 pela primeira vez desde 2016. A Gibson continua a ser o fornecedor exclusivo de motores para a LMP2, função que desempenha desde 2017.

Além da Nissan, a Gibson está a colaborar com a Xtrac para uma nova caixa de velocidades transversal e sistema de mudança de velocidades, e com a Bosch para os sistemas eletrónicos, incluindo o ECU, powerbox, cablagem e um volante com novo design. O objetivo é oferecer um forte desempenho com custos controlados e fornecimento fiável. O diretor-geral da Gibson elogiou as contribuições destes parceiros e expressou entusiasmo pelo trabalho contínuo com construtores de chassis aprovados.