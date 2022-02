WEC: E se a Aston Martin for mesmo a Le Mans? | AutoSport

Não é preciso fazer um grande exercício de memória para lembrar que a Aston Martin foi das primeiras marcas a interessar-se nos Hypercars, o novo regulamento que está a revolucionar o mundo do endurance. A certo ponto, parecia que a presença da marca britânica na categoria de topo em Le Mans seria inevitável, mas o projeto foi colocado de lado, surpreendentemente.

Ora surgem agora rumores, veiculados pela motorsportmagazine.com que a Aston Martin poderá voltar a pegar no projeto Valkyrie, que foi sempre pensado para competir em Le Mans e colocar o carro a competir em 2023, ano onde deveremos ver Ferrari, Porsche, Audi, Peugeot, BMW, Cadillac, Honda, Toyota, Alpine, Glickenhaus a lutar pela vitória à geral em Le Mans. Um conjunto de marcas de sonho e que pode ter uma adição de peso. O jornalista Andrew Frankel perguntou a Lawrence Stroll se pensava voltar a colocar a Aston Martin na rota dos sportscar e a resposta surpreendeu, apesar de ter sido dita em off. No entanto, Frankel diz que apostaria muito dinheiro na presença do Valkyrie na grelha de 2023 das 24h de Le Mans.

A confirmar-se, é uma jogada tremenda por parte da Aston Martin, que aproveita um projeto pensado para o efeito e que ganha agora dimensão para poder operar em duas frentes como a F1 e o WEC, sendo que o limite orçamental da F1 permite que as equipas possam distribuir-se por vários campeonatos e não gastar tudo apenas num. Mais ainda, a Aston tem nos seus quadros Nico Hulkenberg, que já venceu a prova, Sebastian Vettel, que já mostrou interesse em competir na mítica prova francesa e tem já o conhecimento necessário para avançar com o projeto, além de ter outros pilotos que já competiram com sucesso pela Aston Martin no endurance. Será o regresso da Aston ao topo do endurance a notícia bomba para o WEC nos próximos tempos?