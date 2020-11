WEC: E que tal um 919 para a estrada?

Foi revelado recentemente um conjunto de protótipos da Porsche que nunca chegaram a ver a luz do dia. Um deles é uma versão de estrada do 919.

A máquina alemã que dominou o WEC e Le Mans marcou uma era do endurance e a marca pensou em fazer uma homenagem com um modelo de estrada. O 919 street foi criado em 2017, ano da saída da marca da competição. As semelhanças são muitas ao modelo de competição como a distância entre eixos, a motorização, mas no final a ideia ficou na gaveta. ficam as imagens do que poderia ter sido o regalo para os fãs mais abonados do endurance. Este modelo faz parte de uma coleção que foi agora revelada no livro “Porsche Unseen”.