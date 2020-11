WEC: DS dá uma ajuda à Peugeot

A Peugeot está a desenvolver a sua nova máquina para o WEC. O novo hipercarro é a grande aposta e a marca francesa vai recorrer ao conhecimento no grupo PSA para fazer o desenvolvimento.

Assim, a parte elétrica do carro será fortemente influenciada pelo conhecimento adquirido pela DS Techeetah, a equipa mais forte da Fórmula E, que tem dominado a competição nos últimos anos.

O CEO da Peugeot Brand, Jean-Philippe Imparato, explicou que têm apoio de todos os departamentos do grupo, incluindo os engenheiros da DS Techeetah.

“Todos trazem a sua própria experiência para a marca”, disse Imparato à Sportscar365. “Existe um [departamento] principal do automobilismo na PSA que apoia todos. O pessoal da DS no momento está a trabalhar na eletrificação do programa. Algum pessoal vem do WRC e trabalharam no 908.

A Peugeot ainda não revelou detalhes técnicos do carro além de confirmar que usará tração nas quatro rodas – semelhante ao novo carro LMH da Toyota – que utilizará um motor elétrico montado no eixo dianteiro com uma potência máxima de 200 kW.

O diretor técnico da Peugeot Sport WEC, Olivier Jansonnie, acrescentou: “Não temos medo da quantidade de recursos e desenvolvimento do LMH porque temos conhecimento e experiência de outros programas dentro da PSA, incluindo a Fórmula E. O que temos de otimizar é a quantidade de sinergia que podemos gerar com os outros programas de corrida da PSA Motorsport. Podemos ter pessoas a trabalhar em programas diferentes. É algo que já implementamos e é um ponto muito importante e positivo.

“Começamos a reunir toda a equipa que pudemos encontrar na direção de automobilismo da PSA, mas também dentro do PSA Groupe. O Nosso engenheiro-chefe no lado da unidade motriz é o ex-diretor do departamento de motores do Peugeot 908.”

Um projeto que se afigura cada vez mais interessante. A Peugeot vai tentar utilizar todos os seus recursos para fazer este carro que se tornará assim, mais que um carro da Peugeot, mas sim um atestado ao conhecimento e capacidade do grupo PSA.