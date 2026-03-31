WEC: Doriane Pin é a nova piloto de desenvolvimento da Peugeot

Doriane Pin, campeã em título da F1 Academy, foi nomeada piloto de desenvolvimento da Peugeot e irá testar o 9X8 Hypercar no Rookie Test do WEC, no Bahrein, em novembro.

A piloto francesa regressa assim às corridas de resistência em 2026, após o sucesso recente em monolugares, com um programa no European Le Mans Series ao volante de um ORECA 07 Gibson da Duqueine Team. Antes da passagem por campeonatos de monolugares, Pin destacou-se no mundo dos sportscars, tendo conquistado o título do Ferrari Challenge Europe em 2022, seguindo depois para participações na ELMS e no WEC, inicialmente na categoria GT.

No novo papel com a Peugeot, Pin irá participar em várias sessões de simulador como preparação para a sua estreia num Hypercar, prevista para o Rookie Test de final de época do WEC, a realizar no Bahrein em novembro. A piloto terá assim o primeiro contacto com o Peugeot 9X8 Hypercar em ambiente competitivo.

Doriane Pin afirmou:

“Juntar-me à Team Peugeot TotalEnergies como piloto de desenvolvimento é um grande motivo de orgulho para mim. Poder contribuir para o desenvolvimento do Peugeot 9X8 representa uma verdadeira oportunidade. O meu objetivo é aprender o máximo possível, integrar-me plenamente na equipa e trazer o meu empenho e perspetiva para ajudar a contribuir para o sucesso do projeto. É um grande passo rumo aos meus objetivos, e estou determinada a aproveitá-lo ao máximo com a ambição de me tornar piloto oficial.”

O diretor de equipa, Emmanuel Esnault, acrescentou:

“O percurso da Doriane e a sua abordagem dinâmica fazem dela uma excelente adição ao nosso programa de desenvolvimento. Estamos ansiosos pelas novas perspetivas que ela trará enquanto continuamos a aperfeiçoar o 9X8 e estamos entusiasmados por vê-la ao volante durante o Rookie Test do FIA WEC no Bahrein, em novembro.”