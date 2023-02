WEC: Dieter Gass irá liderar projeto da JOTA nos Hypercar | AutoSport

É um reforço de peso para a JOTA. Dieter Gass, ex- chefe da Audi Sport, irá assumir o leme da operação da JOTA Sport que este ano dá o salto para a categoria principal do WEC.

Dieter Gass foi o líder da Audi Sport depois da saída de Wolfgang Ullrich. Antes de pegar na batuta da divisão desportiva da Audi, Gass foi braço direito de Ullrich e antes disso, passou pela F1 onde foi engenheiro chefe da Toyota e depois diretor de equipa da Team Lotus F1, antes de regressar à Audi, onde começou como engenheiro. O alemão de 60 anos volta a liderar um projeto de ponta, com a JOTA a apostar de forma muito séria no WEC. A equipa campeã em título em LMP2 tem surfado uma onda de sucessos, graças ao trabalho de qualidade da equipa e dos pilotos e este ano irá iniciar uma nova aventura, recebendo da Porsche o novo 963, com o qual tentará chegar ao título e à vitória nas 24h de Le Mans. Para essa tarefa conta com os pilotos Yifei Ye, Will Stevens e o português António Félix da Costa.