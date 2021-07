WEC: Design do 9X8 representa “um felino pronto a atacar” | AutoSport

“Peugeot oblige: o esboço que orientou o nosso trabalho representou um felino pronto a atacar”, explicou Matthias Hossann, Diretor de Design da Peugeot. “Esta atitude resulta num habitáculo que se projeta um pouco para a frente. De um modo geral, o Peugeot 9X8 assume os códigos estéticos específicos da marca: é um carro esguio, com garra e elegante, que inspira emoção e dinamismo”.

O resultado não deixa de surpreender, deliciando os futuros pilotos do Peugeot 9X8: “É a primeira vez que se concebe um carro de competição com este nível de design.”, sublinha Kevin Magnussen.

Por seu turno, Gustavo Menezes acrescenta: “Com o 9X8, a Peugeot abre uma nova página no desporto motorizado. E nós participamos na escrita do seu futuro.”

Características da assinatura da Peugeot, as três garras luminosas das óticas dianteiras e traseiras ancoram integralmente o 9X8 na gama de modelos da marca. Retroiluminado, o novo brasão, sublimado pela cabeça do Leão, está presente na frente e nas laterais da viatura. A cor Cinza Sélénium, realçada com detalhes contrastantes em Kryptonite (um verde-amarelado ácido), integra o código de cores presente quer na carroçaria, quer no habitáculo, sublinhando a nova assinatura Peugeot SPORT ENGINEERED, iniciada com o 508 e o 508 SW.

O habitáculo do 9X8 também surpreende pela extrema atenção que lhe foi dedicada pela equipa de designers. “Queríamos propor uma versão muito especial do cockpit”, sublinha Matthias Hossan. “Até agora, este elemento era demasiado anónimo, simplesmente funcional e genérico, sem qualquer expressão da marca. Ao injetarmos as nossas cores e o nosso i-Cockpit, assinatura interior da própria identidade da Peugeot, refrescamos este espaço. O mesmo deverá permitir aos espectadores identificar de imediato tratar-se de um Peugeot quando as imagens das câmaras de bordo forem transmitidas.”

No exterior, as jantes foram meticulosamente trabalhadas, pontuando os flancos elegantes e claramente estruturados. As asas são abertas, desvendando a parte superior dos pneus. Os próprios espelhos estão perfeitamente integrados, de modo a que nenhum obstáculo pareça estar no caminho dos fluxos de ar.

“Conheço a qualidade do trabalho e de inovação das equipas de Design da Peugeot e da Peugeot Sport, mas devo admitir que me surpreenderam com este magnífico 9X8: a combinação da poderosa identidade de marca com uma linha tão fluida e inovadora revelou-se simplesmente brilhante”, comentou Linda Jackson, CEO da Peugeot.