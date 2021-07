WEC: Derek Bell será o Grand Marshal das 24h de Le Mans | AutoSport

Cinco vezes vencedor das 24 Horas de Le Mans e duas vezes Campeão Mundial da FIA, Derek Bell será o Grand Marshal na edição 89ª das 24 Horas de Le Mans, a 4ª Ronda do Campeonato Mundial de Resistência da FIA. Será Bell que vai dar liderar os 62 carros na volta de formação a 21 de Agosto.

Bell é considerado um dos pilotos mais versáteis e populares da sua época. Seja ao volante de um Mirage GR8-Ford, um Renault-Alpine A442 ou um Porsche, foi sempre um dos pilotos mais rápidos e fiáveis em circuito. Ganhou as 24 Horas de Le Mans em 1975, 1981, 1982, 1986 e 1987. Foi também duas vezes Campeão do Mundo de Sporstscar em 1985 e 86, para além de ter vencido as 2h de Daytona 3 vezes, em 1986, 87 e 89.

Para Derek Bell, ser Grand Marshal será mais uma (entre muitas) recordação de Le Mans: “Sinto-me extremamente honrado por ser convidado para ser Grand Marshal na maior corrida do Mundo, tendo corrido 26 vezes em Le Mans em 27 anos, mais as muitas semanas a assistir na produção do filme de Le Mans com Steve McQueen em 1970. Creio que a melhor recordação da minha vida foi liderar a corrida de 1995 com o meu filho Justin e claro, Andy Wallace no Harrods Mclaren e terminar na 3ª posição no Dia do Pai, estar no pódio com o meu filho foi verdadeiramente único. Le Mans tornou-se a minha segunda casa, é sempre uma emoção participar no evento, tendo ali uma tal história com tantos grandes companheiros de equipa. Obrigado Le Mans”.

No sábado 21 de Agosto, Bell tomará o volante do pace car para liderar os pilotos através da volta de formação de uma das provas de maior destaque no desporto motorizado.