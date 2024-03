WEC: Depois de estreia no Catar, Isotta Fraschini quer melhor resultado em Imola

Estamos a menos de um mês da próxima ronda do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), as 6 Horas de Imola, que terá como palco o Autódromo Internacional Enzo e Dino Ferrari, por isso a equipa italiana Isotta Fraschini está determinada a obter um melhor resultado do que no Catar, onde fizeram a sua estreia.

Jean-Karl Vernay está ciente da importância de explorar as lições aprendidas durante os testes de desenvolvimento e na primeira ronda da nova temporada do WEC, salientando que a gestão do tráfego e a eficiência do hipercarro Tipo 6 C serão fundamentais para enfrentar o desafio da corrida caseira da sua equipa.

“O nosso objetivo é fazer muito melhor do que em Losail, tanto na qualificação como na corrida”, explicou o piloto francês. “Vamos ver como corre, mas penso que o nosso carro será capaz de andar bem nos corretores, ao longo das chicanes rápidas e nas curvas rápidas”.

A prova em Imola – entre os dias 19 a 21 de abril – oferece à Isotta Fraschini a oportunidade de correr em casa. “Será certamente um desafio muito exigente, especialmente para nós, que somos uma equipa italiana. A pista em si é muito dura, pois é muito estreita e prevejo uma luta muito renhida e será muito difícil gerir o tráfego”, explicou Jean-Karl Vernay, em declarações ao site do WEC, acrescentando que “será importante a agressividade no tráfego, teremos de tentar não perder tempo sem correr riscos”.

O experiente piloto francês prevê que, durante a corrida, deixar a trajetória para ultrapassar os muitos carros da classe LMGT3 “vai implicar várias dificuldades”, considerando no entanto, que “vai ser muito divertido e mal posso esperar para começar”.

Foto: Isotta Fraschini Duqueine Team