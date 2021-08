WEC: Decisão da Alpine sobre LMH/LMDh no final do ano | AutoSport

Laurent Rossi, o CEO da Alpine, confirmou hoje que a marca está a estudar várias opções para se manter a competir na resistência, mas que apenas no final do ano estarão em condições de anunciar a decisão.

A Alpine compete este ano no WEC com um LMP1, um ex-Rebellion R13 Gibson agora apelidado de Alpine A480, que tem o objetivo de captar a atenção da direcção da Renault sobre o potencial para um futuro programa de hipercarros. Este é, pelo menos, o plano de Philippe Sinault, proprietário da Signatech, a equipa que opera o carro.

“É algo que vemos com uma postura positiva, mas ainda não tomamos uma decisão porque precisamos de um pouco mais de tempo para analisar todos os parâmetros”, disse Rossi. “Isto é basicamente uma equação económica e pensar no que é preciso para continuarmos a competir na resistência, mas com uma hipótese de vencer. Não apenas para estarmos presentes. Esperamos tomar as nossas decisões até ao final do ano”.

O responsável máximo da Alpine, não quis adiantar se estariam mais inclinados para um programa entre os Hipercarros, que já atraiu estruturas como a Toyota, Peugeot, Ferrari e Glickenhaus, ou com um LMDh em 2023 (Audi, Porsche, BMW e Acura estão a desenvolver os seus programas nesta fórmula).

“Não vou entrar em demasiados pormenores porque são elementos de decisão e não quero avançar muito, mas há obviamente a presença em alguns mercados que são do nosso interesse. Há também a tipologia dos concorrentes: aqueles com que nós pensamos que a marca Alpine deve competir. E por isso são estas as duas coisas que estamos a ver, entre outras obviamente. Isso poderia influenciar a decisão para um ou para o outro. E o investimento, obviamente. Mas isso é outra história. Adoraríamos estar presentes em 2023, nos cem anos de Le Mans, mas também temos de enfrentar a realidade de quanto tempo é preciso para construir a equipa e trazer a tecnologia certa para a equipa, para que seja realmente um Alpine. Pode ser entre 2023 e 2024. Até ao final do ano, formaremos uma opinião e decidiremos se continuamos e em que categoria, e em que linha temporal.”

Foto: JB Photo/José Bispo