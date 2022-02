WEC: Daniil Kvyat é a nova estrela da G-Drive | AutoSport

Com as portas da F1 fechadas, Daniil Kvyat vira-se para o endurance e este ano será a estrela da equipa no WEC. O piloto russo vai representar as cores da G-Drive e Kvyat foi incluído no alinhamento da equipa WEC LMP2 ao lado de Rene Binder e James Allen, num ORECA-Gibson 07 da equipa na categoria LMP2.

“Há poucas categorias e campeonatos que sejam mais competitivos do que as corridas em protótipos e no WEC”, disse Kvyat. “Estou ansioso por fazer a minha estreia com a G-Drive Racing, uma equipa que está no topo das corridas de endurance e por correr pela vitória no WEC e, claro, em Le Mans”.

O chefe da equipa G-Drive Roman Rusinov tem o prazer de acolher a bordo “uma das maiores personalidades desportivas russas”, descrevendo a contratação de Kvyat como “incrivelmente significativa”.

“Tenho seguido a carreira de Daniil desde que ele esteve no GP3 e sempre me mantive em contacto”, disse Rusinov à Motorsport.com. “Considero-o extremamente talentoso e gosto do seu estilo. Queria dar-lhe a oportunidade de ganhar Le Mans, mas tenho a certeza que a sua carreira na F1 está longe de ter terminado”.