WEC: Daniel Kvyat será piloto da Prema | AutoSport

O antigo piloto da Red Bull na Fórmula 1 Daniel Kvyat vai formar equipa com Mirko Bortolotti e Doriane Pin no Oreca 07 Gibson #63 da Prema Racing na classe LMP2 do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC). A equipa italiana vai competir com dois carros no mundial, com a tripulação do carro #9 a ser composta por Juan Manuel Correa, que será substituído por Andrea Caldarelli nas rondas em que tenha de faltar devido aos compromissos com a Fórmula 2, Filip Ugran e Bent Viscaal.

Kvyat tinha acordado a sua participação em LMP2 na última época num dos carros da G-Drive Racing que seriam operados pela Algarve Pro Racing, mas o projeto acabou por não ir para a frente depois da equipa ter retirado a inscrição na sequência da invasão militar russa na Ucrânia e subsequentes sanções dos governos, bem como o anúncio de novas regras para piloto e equipas russas pela FIA.

“É emocionante na minha carreira ser piloto da Prema e competir no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA”, disse Kvyat no anúncio. “A equipa é conhecida pelos sucessos passados, e agora procura conquistar também o mundo das corridas de resistência. Estou muito entusiasmado e muito motivado para dar o meu melhor para tentar colocar-nos nas primeiras posições”.

Kvyat competiu em três corridas da NASCAR Cup Series em 2022.