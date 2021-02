WEC: Corvette vem a Portimão, Glickenhaus fica em casa

A Corvette vai disputar a prova de abertura do Mundial de Endurance, que se realiza no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, a 4 de abril. Oliver Gavin e Antonio Garcia vão participar nas 8 Horas de Portimão, sendo este mais um sinal da intenção da Chevrolet de regressar às 24 Horas de Le Mans em 2021, com o seu C8.R.

Por outro lado, a Glickenhaus vai primar pela ausência no Algarve. A equipa norte-americana tinha revelado que pretendia vir ao Algarve com os seus Glickenhaus 007LMH, mas a lista de inscritos foi hoje publicada e o seu nome não consta. O carro só agora foi para a pista, esta semana, em Vallelunga, sendo que este atraso terá feito alterar os planos da equipa. O duplo vencedor das 24 Horas de Le Mans, Romain Dumas, juntou-se à equipa para a sua estreia no WEC.