WEC: Corvette Racing vai inscrever um carro na GTE-Am em 2023 | AutoSport

A Corvette Racing vai inscrever um Chevrolet Corvette C8.R no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) na classe GTE-Am já na próxima temporada. Os norte-americanos aproveitam a única categoria do WEC de GTE, depois do fim da GTE-Pro esta época, para colocar em pista um dos seus carros tendo o piloto bronze Ben Keating na tripulação, juntamente com dois pilotos de fábrica ainda não confirmados, segundo o avançado pela publicação Dailysportscar.com.

Recordamos que Keating é atualmente companheiro de equipa de Henrique Chaves e Marco Sorensen no WEC aos comandos do Aston Martin da TF Sport.

Ao mesmo tempo, a Chevrolet confirmou que vai concentrar-se inicialmente nas equipas cliente norte-americanas para a nova máquina GT3, o Corvette Z06 GT3.R de 2024, que vai estrear-se em competição nas 2 Horas de Daytona desse mesmo ano. O lançamento completo para a Europa deverá acontecer no final de 2024 ou início de 2025 de acordo com a responsável da GM, Laura Wontrop Klauser em declarações ao Sportscar365.com.