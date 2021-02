WEC: Corvette poderá vir a Portimão

Para se preparar, e poder participar nas 24h de Le Mans, a Corvette poderá participar nas duas primeiras corridas do ano no WEC.

O Sportscar365 avança que a equipa da Pratt & Miller está a preparar-se para correr tanto as 8 Horas de Portimão a 4 de Abril como as 6 Horas de Spa-Francorchamps um mês depois, com um único Chevrolet Corvette C8.R.

Embora ainda não tenha sido feito um anúncio formal, esse não deverá ser surpreendente pois além de fazer parte do normal programa de preparação para a prova francesa, acredita servir como pré-requisito para assegurar as entradas para equipas de fábrica para Le Mans. As mudanças no calendário do IMSA podem ser um dos fatores determinantes para um potencial programa europeu alargado para a época de 2021. Assim há a possibilidade de vermos uma grelha de LMGTE ainda mais interessante na prova inaugural, no Autódromo Internacional do Algarve.