WEC: Corrida dramática no Bahrein dá o título quarto título à Toyota. Porsche faz a festa com o título de pilotos

Num final de cortar a respiração, o WEC despediu-se da época 2024 nas 8h do Bahrein. A vitória caiu para o carro n.º 8 da Toyota Gazoo Racing Hypercar, com Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa e Brendon Hartley, a conquistar uma vitória difícil, que garantiu o título de construtores à marca nipónica.

Buemi cruzou a linha de meta no primeiro lugar, mas antes disso recuperou de um contratempo inicial, quando um toque motivou um pião que o arrancou da liderança da prova, ainda na primeira hora de corrida. O desempenho irrepreensível de Buemi levou-o a subir na classificação e, a menos de uma hora do fim, aproximou-se do Porsche Penske 963 Hypercar n.º 5. Num espetacular esforço final, Buemi regressou à liderança, assegurando uma vitória histórica para a equipa.

Porsche Penske assegura o título de pilotos apesar das penalizações

Enquanto a Toyota celebrava o título de construtores, foi a equipa do carro n.º 6 da Porsche Penske – Andre Lotterer, Laurens Vanthoor e Kevin Estre – que conquistou o campeonato de pilotos. Apesar de uma corrida desafiante, que os viu sofrer duas penalizações na última hora, relegando-os para o 11º lugar, o trio manteve uma estreita vantagem sobre os seus concorrentes mais próximos. Os infortúnios do Ferrari n.º 50 e do Toyota n.º 7 ajudaram a selar o título dos pilotos da Porsche Penske, com Lotterer, Vanthoor e Estre a terminarem a época como a única equipa a vencer mais que uma corrida (Qatar e Fuji). Este título marca um momento importante para Lotterer, que está prestes a deixar a Porsche como piloto de fábrica.

Ferrari e Porsche lutam até à linha de meta pelos lugares no pódio

A corrida pelo segundo lugar proporcionou aos fãs um dos momentos mais emocionantes do dia. Numa última volta dramática, o Ferrari 499P Hypercar n.º 51, conduzido por Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi e James Calado, lutou contra o Porsche 963 n.º 5 de Matt Campbell, Michael Christensen e Frederic Makowiecki. Giovinazzi fez uma manobra arrojada, ultrapassando Campbell a poucos segundos da bandeira axadrezada, garantindo um merecido segundo lugar.

O pódio foi completado pelo Porsche 963 n.º 5, com Campbell e os seus companheiros de equipa a apresentarem um desempenho sólido, apesar do contratempo no final da corrida.

Peugeot e Alpine terminam com bons resultados

Ao terminar em quarto lugar, o Peugeot TotalEnergies 9X8 n.º 93 igualou o seu melhor resultado da época, demonstrando o crescimento da equipa ao longo da época. Atrás deles, o Alpine A424 n.º 35 de Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg e Jules Gounon ficou em quinto lugar, após uma acesa troca de posições com o BMW n.º 15 e o Porsche da Hertz Team Jota n.º 38, que contou com o antigo Campeão do Mundo de F1 Jenson Button, juntamente com os colegas de equipa Oliver Rasmussen e Phil Hanson. A equipa de Button acabou por terminar em oitavo, sendo ultrapassada por pouco pelo Cadillac n.º 2 nos momentos finais, que ficou em sétimo.

O Ferrari n.º 83 da AF Corse e o Alpine n.º 36 fecharam o top 10, encerrando uma emocionante temporada do WEC marcada por intensas rivalidades e corridas competitivas em toda a grelha.

Com esta vitória no Bahrein a Toyota conquista o quarto título, talvez o mais suado e merecido de todos, dada a concorrência e o equilíbrio ao longo do ano.

Ferrari n.º 55 da VISTA AF Corse assegura a primeira vitória da LM GT3 no Bahrain

O Ferrari 296 GT3 n.º 55 da VISTA AF Corse, conduzido por Alessio Rovera, Francois Heriau e Simon Mann, conquistou a sua primeira vitória da época na classe LM GT3 nas 8 Horas do Bahrain. Numa hora final dramática, Rovera assumiu a liderança depois de uma luta tensa com o Corvette n.º 81 da TF Sport e o Lamborghini da Iron Dames, acabando por travar uma investida tardia de Charlie Eastwood, da TF Sport.

A TF Sport completou o pódio, com o Corvette n.º 82 a terminar em terceiro, depois de ultrapassar uma penalização inicial. O Top 6 incluiu o Lamborghini da Iron Lynx em quarto, o Manthey EMA Porsche n.º 91 em quinto e o McLaren da United Autosports n.º 59 em sexto. Esta emocionante corrida encerrou uma época repleta de ação competitiva na categoria LM GT3. A Manthey PureRxcing já tinha celebrado o título no Japão.