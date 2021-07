WEC: Conhecidos os pormenores da jornada dupla no Bahrein | AutoSport

Já são conhecidos os pormenores para a jornada dupla do WEC no Bahrein, que concluirá esta época. É a primeira vez que o campeonato do mundo tem uma jornada dupla deste género.

A quinta ronda do WEC- as 6 Horas do Bahrein – terá lugar no sábado 30 de Outubro e decorrerá à luz do dia. A corrida começará às 11h00, hora local, e terminará seis horas mais tarde às 17h00, no momento em que o sol se estará a pôr.

O final da temporada do WEC- as 8 Horas do Bahrein – será realizada no fim de semana seguinte (sábado 6 de Novembro) e terá início durante o dia e terminará à noite. A bandeira verde para a corrida será mostrada às 14h00 e durará até às 22h00, proporcionando um desafio para os pilotos à medida que encontram mudanças na temperatura da pista e na luz do dia no circuito.

Após consulta com as equipas do WEC e tendo em consideração todo o feedback coletivo, foi decidido que ambos os eventos irão utilizar o circuito tradicional de 5,4 km. Como a pista é famosa pela sua superfície particularmente abrasiva, a gestão do desgaste dos pneus por parte das equipas e dos pilotos poderá ser um fator crucial para decidir quem ganha ambas as corridas.

Esta poderá ser uma jornada importante já que um total de 63 pontos estará disponível em ambos os fins-de-semana (25 pontos para a ronda 5 e 38 pontos para a final da época). Os Campeões do Mundo de 2021 serão coroados após a bandeira axadrezada no sábado 6 de Novembro.

Finalmente, no domingo 7 de Novembro, haverá um teste oficial para estreantes, aberto a todas as equipas do WEC que queriam testar pilotos nas suas máquinas Hypercar, LMP ou GTE.

No mês passado, foi tomada a decisão de criar uma jornada dupla no Bahrain devido às implicações logísticas e de viagem relacionadas com a pandemia COVID-19 em curso, o que significou que as 6 Horas de Fuji originalmente planeadas já não eram uma opção viável.