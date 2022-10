WEC: Conhecida data de lançamento do LMH da Ferrari | AutoSport

Já falta pouco para conhecermos o novo LMH da Ferrari, que regressa à categoria máxima das corridas de endurance. A equipa italiana regressa às corridas de longa duração na categoria de topo, cinco décadas depois da última participação oficial. Com a era Hypercar a começar e com o limite orçamental da F1 a exigir alocação dos meios de Maranello a outros projetos, o sonho de todos os amantes das corridas de ver a Ferrari de novo na luta pela vitória à geral em Le Mans, especialmente na edição do centenário, vai-se cumprir. Dia 30, domingo, a Ferrari mostrará ao mundo o seu novo protótipo, num momento muito aguardado.