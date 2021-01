WEC confirmado em Portimão em abril

Está confirmado! O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, vai substituir as 1000 Milhas de Sebring como abertura da temporada do Mundial de Endurance. A primeira ronda da 9ª Temporada do WEC, as 8 Horas de Portimão, terá lugar entre 2 e 4 de abril de 2021.

Pelo segundo ano consecutivo, as 1000 Milhas de Sebring são canceladas e desta feita é Portimão que vai acolher o início da competição, que como se sabe este ano tem grandes novidades decorrentes da alteração dos regulamentos e a introdução dos Hipercarros. O WEC anunciou esta manhã que a pandemia de coronavírus levou à decisão de cancelar a corrida de Sebring prevista para 19 de março: “devido à rápida evolução do coronavírus, bem como a várias diretivas em mudança dos governos de diferentes países, incluindo restrições de viagens, o WEC não quis correr riscos desnecessários. Com a carga prevista ser enviada brevemente para os EUA, era necessário tomar uma decisão com antecedência, de modo a ajudar as equipas a prepararem-se para a época de 2021”, lê-se no comunicado do WEC.

Desta forma, a nova temporada de seis provas começa 8 Horas de Portimão em 2-4 de Abril, isto depois do circuito português, receber igualmente o Prólogo, nos dias 30-31 de março. Será preciso recuar a 1977, ano de nascimento do AutoSport, poara nos recordarmos da vinda do Mundial de Endurance a Portugal. A corrida foi no Estoril e venceu Arturo Merzario, com o Alfa Romeo 33SC12.

Quanto ao calendário, passamos agora a ter as primeiras quatro corridas da competição na Europa, mantendo-se as datas já agendadas para as 6 Horas de Spa, 24 Horas de Le Mans e 6 Horas de Monza. Estão também previstas corridas em Fuji e no Bahrein, mais para o final do ano.

O traçado algarvio não é, como se sabe, ‘desconhecido’ para a caravana do endurance. Ainda recentemente a Toyota lá testou o seu novo hipercarro, isto para lá, como bem sabemos, que a European Le Mans Series se realiza ali há vários anos, desde 2017.

Calendário do Mundial de Endurance

30-31 de março – Prólogo (Portimão)

4 de abril – 8 Horas de Portimão

1 de maio – 6 Horas de Spa

12-13 de Junho – 24 Horas de Le Mans

18 de julho – 6 Horas de de Monza

26 de setembro – 6 Horas de de Fuji

20 de novembro – 6 Horas de do Bahrein