WEC: confiança na realização das 1000 milhas de Sebring | AutoSport

“Não há razão para pânico: estamos confiantes de que a Sebring vai realizar-se”. Foi assim que Frederic Lequien respondeu sobre a possibilidade do cancelamento ou adiamento da primeira prova do ano do campeonato do mundo de resistência (WEC) da FIA, marcado para 18 de março, após a subida de casos de COVID-19 na Flórida.

“Não temos avisos específicos, apenas alguns pequenos atrasos no transporte – que é o que acontece em todo o mundo – mas nada que possa colocar o evento de Sebring em perigo”, acrescentou o responsável pelo WEC.

Lequien fez questão de comparar a situação deste ano com a de 2021, quando foi preciso cancelar a prova pelo segundo ano consecutivo.

“Há um ano, foi fácil tomar uma decisão porque com a fronteira dos EUA fechada era quase impossível ir para lá: agora temos luz verde. Em comparação com o ano passado, não há motivo para preocupação, exceto se o governo dos EUA decidir num mês que fecha tudo”.

A prova do WEC realiza-se um dia antes das 12h de Sebring do WeatherTech Sportscar Championship da IMSA.

Fotos: JB Photopress/José Bispo