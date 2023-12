WEC: Como funciona a parceira Alpine / ORECA / Signatech? | AutoSport

A criação do A424 foi um projeto conjunto. Pelo regulamento, o chassis dos LMDh tem de ser fornecido por um dos construtores autorizados (Dallara, ORECA, Ligier e Multimatic) e a Alpine chegou a acordo com a Oreca, que desenvolveu mais recentemente o bem-sucedido Acura ARX-06 e o dominante Oreca 07 LMP2 que dominou a sua classe. Quisemos saber como é desenvolvido o trabalho entre todas as partes envolvidas, e Philippe Sinault explicou que se trata de um processo muito orgânico, com muito diálogo, para chegar ao carro que vemos agora em pista:

“Não é possível quantificar o trabalho que é feito pela Alpine, pela ORECA e pela Signatech. É uma parceria que funciona bem, que tem dado bons resultados. Esta parceria funciona de forma muito orgânica. Todas as partes se sentam à volta da mesa, a ORECA fornece o chassis e a suspensão, pois os regulamentos assim o dizem, o que já foi feito com a Acura. A Alpine é responsável pelo motor e pela gestão do sistema híbrido. Como o motor da Alpine é completamente diferente do Acura, a Alpine define a forma como a unidade motriz vai ser integrada no chassis. No entanto, a experiência da Signatech é também tida em conta. Por exemplo, a escolha de um motor com apenas um turbo: a Signatech concordou com a opção por considerar que é uma boa escolha para ganhar no plano da aerodinâmica. Toda a gente concordou e a ideia avançou. O processo foi sendo feito assim para todo o carro. Cada parte foi dando o seu feedback até chegarmos a uma solução que seja do agrado de todos. No entanto, a Alpine é responsável pela gestão do projeto”.

Os pilotos têm um papel importante no desenvolvimento do carro. Neste caso, Nicolas Lapierre foi o ator principal, tendo sido ele o “representante” dos pilotos. Lapierre esteve desde início nas primeiras reuniões para o desenho do carro e foi peça fundamental no desenvolvimento do carro desde o início:

“Alguns pilotos estão envolvidos no processo desde o início. Eles dão-nos indicações sobre coisas ligadas à ergonomia, posição do assento, entre outras coisas que são abordadas desde cedo. O Nicolas Lapierre foi o piloto responsável pelo desenvolvimento do carro desde início e ele esteve presente na primeira reunião conjunta com a Alpine, ORECA e Signatech. Foi questionado sobre a sua visão para um LMDh, o que ele quer no cockpit, no volante, que pormenores teriam de ser abordados. E todo este processo é dinâmico, com mudanças feitas à medida que vamos desenvolvendo o carro. Porque no final, o piloto é ainda o elemento chave para extrair o máximo de performance do carro”.