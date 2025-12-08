WEC: Como a Genesis Magma Racing definiu as formações de pilotos para 2026

A Genesis Magma Racing oficializou as tripulações de pilotos que representarão a marca na sua estreia na classe Hypercar do FIA World Endurance Championship (WEC) em 2026. Com a estrutura competitiva já definida e um alinhamento que combina experiência e juventude, a equipa prepara a entrada no campeonato com foco no equilíbrio técnico e humano.

Depois de confirmar, no mês passado, o plantel completo para a temporada de 2026 — reforçado pelas contratações de Mathieu Jaminet (ex-Porsche) e Paul-Loup Chatin (ex-Alpine) — a Genesis anunciou agora a distribuição dos pilotos pelas duas viaturas GMR-001. O carro n.º 19 será conduzido por Jaminet, Chatin e Daniel Juncadella, enquanto o n.º 17 fica entregue a Andre Lotterer, Pipo Derani e Mathys Jaubert.

A marca coreana ainda não confirmou se cada trio participará em todas as oito provas do calendário ou se, em determinadas rondas, utilizará alinhamentos de apenas dois pilotos.

Segundo a equipa, a definição das formações resultou de uma análise detalhada ao desempenho dos pilotos nos testes, ao seu estilo de comunicação e à forma como colaboram fora do carro — aspetos considerados cruciais em competições de resistência. Pesaram igualmente fatores como altura e peso, determinantes para otimizar trocas de piloto e ganhar segundos importantes em corrida.

O mais recente teste decorreu no Motorland Aragón, em Espanha, onde dois GMR-001 rodaram em paralelo: um focado em resistência e o outro em performance, num passo essencial para preparar a época de estreia.

Triplas com equilíbrio de caraterísticas

Gabriele Tarquini, diretor-desportivo da Genesis Magma Racing, explicou o processo de escolha das duplas:

“Assim que confirmámos todos os nossos pilotos para 2026, definir as formações para os dois carros de corrida tornou-se a decisão mais importante para o Cyril, o Justin e para mim. Queríamos o melhor equilíbrio possível entre experiência e juventude em cada alinhamento. Assim, por exemplo, temos o Andre e o Pipo — os nossos pilotos mais experientes — juntamente com o Mathys, que é o único que nunca correu no WEC. No outro carro, temos uma excelente combinação de conhecimento Hypercar e LMDh com o Mathieu e o Paul-Loup, e a experiência em provas de resistência do Dani. Analisámos o desempenho de cada piloto nos testes, mas também ouvimos o feedback que deram — e a forma como o deram. Avaliámos igualmente quais os pilotos que comunicavam e trabalhavam melhor juntos fora do carro, algo que se percebe nos momentos mais tranquilos durante os testes e visitas à oficina. Por fim, tivemos de encontrar os melhores compromissos em termos de altura e peso, importantes para acelerar as trocas de piloto e poupar segundos vitais.”