WEC, Catar, TL2 : Kevin Estre volta a colocar a Porsche no topo da tabela de tempos | AutoSport

A Porsche Penske Motorsport continua a mostrar um forte andamento no Circuito de Losail, voltando a colocar um dos 963 Hypercar no topo da tabela de tempos no segundo treino livre na preparação para os 1812 km do Catar, prova de abertura do Campeonato do Mundo de Resistência.

Na segunda sessão de treinos livres, a Porsche Penske Motorsport manteve um ritmo forte, com Kevin Estre a estabelecer a volta mais rápida em 1:39.900s. O Porsche Penske 963 n.º 6 liderou, com uma vantagem de 0,782 segundos sobre o Peugeot 9X8 n.º 93, conduzido por Jean-Éric Vergne, que registou a sua melhor marca em 1:40.772s, a 0.782s do piloto do Hypercar alemão.

A Hertz Team JOTA assegurou a terceira posição, com Jenson Button a manter um ritmo impressionante ao efetuar uma volta em 1:40.782s. A Cadillac conseguiu colocar-se entre os quatro primeiros, com Alex Lynn a registar o seu tempo mais rápido em 1:40.986s no Cadillac V.Series R nº2.

O Porsche 963 n.º 5, pilotado por Matt Campbell, terminou a sessão em quinto lugar, à frente do segundo carro da JOTA, com o Callum Ilott aos comandos. O Ferrari mais rápido no segundo treino livre dos 1812 km do Catar foi o 499P n.º 51, pilotado por Antonio Giovinazzi, que registou a sua melhor volta em 1:41.426s.

Kamui Kobayashi registou o melhor tempo para a Toyota, com uma volta em 1:41.539s no Toyota GR010 nº 7, garantindo o oitavo posto da tabela de tempos. O Peugeot 9X8 n.º 94 e o Ferrari n.º 83 da AF Corse completaram o top 10, com Stoffel Vandoorne e Yifei Ye a registarem os tempos, respetivamente.

A sessão teve uma bandeira vermelha quando o Hypercar da Isotta Fraschini teve de ser retirado da gravilha da curva 6 na primeira metade da sessão.

Em LMGT3, a Vista AF Corse conquistou o 1-2 da tabela de tempos, com o Ferrari 296 LMGT3 n.º 55 a liderar a máquina n.º 54 por pouco menos de 0,3 segundos. Simon Mann estabeleceu um tempo de 1:55.190s, com Francesco Castellacci logo atrás, a 0.255s.

A WRT assegurou a terceira posição com o BMW M4 nº31, com Sean Gelael a progredir na tabela de tempos.

Resultados completos, AQUI.