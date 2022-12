WEC: Catar recebe prova de seis horas a partir de 2024 | AutoSport

O WEC irá passar a visitar o Catar a partir de 2024, com as 6 Horas do Catar, evento que deverá decorrer até, pelo menos, 2029.

Revelado numa cerimónia de anúncio em Doha esta noite, a nova prova de 6 horas entrará na temporada 2024 do WEC e será realizado no Circuito Internacional de Lusail, localizado na periferia da capital do país, Doha. O circuito está atualmente a sofrer uma extensa renovação e remodelação da área do paddock e das instalações com os últimos renders revelados na cerimónia de anúncio desta noite. Construído pela primeira vez em 2004, o Circuito Internacional de Lusail é o único circuito da região a ter licenças de homologação tanto da FIA como da FIM. Foi sede do MotoGP durante vários anos, e acolheu a Fórmula 1 pela primeira vez no ano passado.

O teste oficial de pré-época do WEC, mais conhecido como The Prologue, deverá ter lugar no Qatar antes da corrida.

Mais detalhes sobre as 6 Horas da corrida do Qatar serão revelados no devido tempo. A data do evento, juntamente com o calendário completo 2024 da FIA WEC, será submetida para aprovação ao Conselho Mundial da FIA , o órgão decisório responsável pelo desporto motorizado internacional de quatro rodas, no próximo ano.