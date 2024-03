WEC, Catar: Problema no reabastecimento retirou a possibilidade de pódio à Peugeot | AutoSport

O Peugeot 9X8 nº 93, conduzido por Jean-Éric Vergne, Nico Müller e Mikkel Jensen passou 334 das 335 voltas entre os três primeiros da classificação dos 1812 km do Catar, prova de abertura do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) ficando sem combustível no início da penúltima volta, o que o levou a perder a hipótese do melhor resultado da equipa no campeonato. Um final inglório para a equipa francesa na última prova da atual versão do seu Hypercar, uma vez que a versão de 2024 do Peugeot 9X8 vai estrear-se nas 6 Horas de Imola, a próxima jornada do mundial.

Os dois Peugeot 9X8 demonstraram um início de corrida radicalmente diferente. Tendo arrancado da sexta posição da grelha de partida, Nico Müller ascendeu ao 3º lugar no final da primeira volta, numa altura em que o seu companheiro de equipa, Paul di Resta entrava em pião na primeira curva, devido a um toque de um adversário.

Após duas ultrapassagens, Müller assumiu a liderança dos 1812 km do Catar na 16ª volta. Seguiu-se uma batalha incrivelmente intensa entre o Peugeot 9X8 nº 93 e o Porsche nº 6, sendo que ao longo de quase meia hora raramente houve mais de um segundo a separar os dois Hypercars.

Mikkel Jensen, Jean-Éric Vergne e Nico Müller revezaram-se ao volante para manter o Peugeot 9X8 N.º 93 na vice-liderança, algo que realizaram na perfeição até à penúltima volta. Subitamente, Vergne abrandou no traçado, rodando com 9X8 nº 93 apenas com energia elétrica, cruzando a linha de chegada no 7º lugar, precisamente quando o Team Peugeot TotalEnergies estava prestes a registar o seu melhor desempenho WEC, após um muito sólido desempenho demonstrado ao longo de todo o fim de semana. O Peugeot 9X8 nº 93 poderia ainda ter somado 9 pontos, mas a equipa foi posteriormente desclassificada devido a uma violação do regulamento técnico. Enquanto isso, o 9X8 nº 94, conduzido por Paul di Resta, Loïc Duval e Stoffel Vandoorne recebeu a bandeira axadrezada na 17ª posição.

Para o Vice-Presidente da Stellantis Motorsport, Jean-Marc Finot. “todos no Team Peugeot TotalEnergies fizeram uma corrida muito boa naquela que foi a última apresentação do Peugeot 9X8 na sua versão de 2023. Demonstrámos o potencial do carro e a equipa exibiu um excelente desempenho. Estávamos mesmo lá. Infelizmente, houve um problema no reabastecimento aquando da última paragem nas boxes, algo que ainda teremos de investigar, e o Jean-Éric teve de terminar a corrida apenas com o motor elétrico”. O responsável explicou ainda que “vamos tirar os pontos positivos desta corrida e concentrar-nos na próxima ronda. Estamos ansiosos por Imola e por aproveitar o desempenho de hoje [sábado] na versão 2024 do Peugeot 9X8.”

Nico Müller, que esteve aos comandos do nº 93, considerou “inacreditável ficar sem combustível na última volta, sem dúvida devido a algum problema na última paragem nas boxes, para reabastecimento. Temos de analisar o que aconteceu. É difícil de aceitar, pois merecíamos ter terminado no 2º lugar. Queríamos dar um bom resultado final ao Peugeot 9X8 de 2023”.

Tendo completado 30.970 km em provas do WEC a versão 2023 do Peugeot 9X8 evoluirá, agora, para a versão 2024, viatura que se estreará nas 6 Horas de Imola (21 de abril).

Foto: Frédéric Le Floc’h / DPPI