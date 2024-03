WEC, Catar: Porsche triunfa na corrida de abertura de temporada | AutoSport

A Porsche Penske Motorsport triunfou na abertura de temporada do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), colocando o Porsche 963 nº6 na liderança da classificação da classe Hypercar, enquanto a Manthey PureRxcing venceu entre os LMGT3 com o Porsche 911 GT3 R LMGT3 nº 92.

A Porsche Penske Motorsport conquistou uma vitória imponente na corrida de 1812 km do Catar, prova que abriu a temporada de 2024 do WEC. O Porsche 963 n.º 6, conduzido por Laurens Vanthoor, Kevin Estre e Andre Lotterer, garantiu a primeira vitória da Porsche no WEC desde 2017 e marcou a primeira vitória de sempre no mundial para um protótipo LMDh.

A tripulação do nº 6 ainda enfrentou um susto no final da corrida, quando Estre teve de fazer uma paragem nas boxes para substituir uma placa do número do carro. Apesar deste contratempo, conseguiram manter a liderança e cruzar a linha de chegada em primeiro lugar, com uma vantagem de 33.297s para o Porsche 963 privado da Hertz Team JOTA nº 12.

O Peugeot 9X8 nº 93, de Jean-Éric Vergne, Nico Müller e Mikkel Jensen, que estava em segundo lugar, na penúltima volta teve um problema, o que permitiu à tripulação da JOTA, composta por Will Stevens, Callum Ilott e Norman Nato, subisse uma posição no pódio. Uma infelicidade para a Peugeot, que cedo deu mostras de poder alcançar um bom resultado na prova do Catar e terminou no 7º posto.

O Porsche 963 n.º 5 da equipa oficial da marca alemã e partilhado por Michael Christensen, Frédéric Makowiecki e Matt Campbell assegurou o terceiro lugar do pódio, composto exclusivamente por 963.

A corrida também contou com desempenhos sólidos de outros carros LMDh, com o Cadillac V-Series.R n.º 2 (Alex Lynn, Earl Bamber e Sébastien Bourdais) a terminar no quarto lugar. O melhor carro Le Mans Hypercar foi o Ferrari 499P nº 83 da AF Corse, conduzido por Yifei Ye, Robert Shwartzman e Robert Kubica, que terminou em quinto.

O melhor resultado para a Toyota Gazoo Racing foi o sexto posto alcançado por Mike Conway, Kamui Kobayashi e Nyck de Vries aos comandos do Toyota GR010 – Hybrid nº7. Enquanto isso, Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa, ao volante do protótipo nipónico nº8 fecharam o top 10 da classificação.

O melhor Ferrari 499P de fábrica foi o nº50, com Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen.

A Alpine fez a sua estreia no WEC com o novo A424 e somou pontos com um nono lugar do nº35 de Charles Milesi, Ferdinand Habsburg e Paul-Loup Chatin.

A Lamborghini Iron Lynx estreou o seu SC63 terminando em 15º, enquanto o Isotta Fraschini Tipo 6 Competizione teve de abandonar devido a um problema de suspensão.

A Manthey PureRxcing saiu vitoriosa na classe LMGT3, com o Porsche 911 GT3 R n.º 92, pilotado por Aliaksandr Malykhin, Joel Sturm e Klaus Bachler, a conquistar a primeira vitória de sempre de uma equipa com bandeira lituana num campeonato mundial da FIA.

A luta pela vitória inaugural da classe LMGT3 foi muito disputada entre a Manthey PureRxcing e o Aston Martin Vantage GT3 Evo n.º 27 da Heart of Racing, conduzido por Alex Riberas, Daniel Mancinelli e Ian James. O Porsche da Manthey garantiu a vitória com uma margem de 4,8 segundos.

Malykhin desempenhou um papel crucial ao colocar o Porsche n.º 92 na liderança no início da corrida, construindo uma margem substancial para os adversários. A batalha intensificou-se na fase final da corrida, mas a Manthey PureRxcing conseguiu afastar a concorrência e conquistar a vitória. A D’station Racing garantiu um lugar no pódio na classe LMGT3, com a sua equipa Aston Martin composta por Marco Sorensen, Erwan Bastard e Clement Mateu.

Entre os cinco primeiros da classe LMGT3 ficou o BMW M4 GT3 n.º 46 da WRT, de Valentino Rossi, Ahmad Al Harthy e Maxime Martin, além do Ferrari 296 GT3 da AF Corse n.º 54 conduzido por Davide Rigon, Thomas Flohr e Francesco Castellacci.

Resultados completos, AQUI.