WEC, Catar: Estreante Valentino Rossi perto do pódio em LMGT3 | AutoSport

A BMW M Team WRT enfrentou um fim de semana desafiante tanto na categoria Hypercar como em LMGT3 na corrida inaugural da temporada de 2024 do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC), os 1812 km do Catar. Apesar dos dois Hypercar da BMW terem terminado fora do top 10, a equipa salienta ter recolhido dados importantes ao terminarem a prova com 10 horas de duração. Na classe LMGT3, ambas as equipas mostraram um forte desempenho, evitando erros, com o BMW M4 GT3 nº 46, pilotado pelo estreante no WEC, Valentino Rossi, juntamente com Ahmad Al Harthy e Maxime Martin, falhou o pódio por pouco, ficando em quarto lugar. Entretanto, o BMW M4 GT3 #31, pilotado por Augusto Farfus, Sean Gelael e Darren Leung, conseguiu uma boa recuperação durante a corrida, subindo do 14º para garantir o sexto lugar da classificação.

Para o estreante no WEC, Valentino Rossi, a prova no Catar foi “um bom começo de época, pois terminar em quarto foi bastante bom, mas é uma pena ficar perto do pódio e não o alcançar. Foi uma corrida perfeita para nós, sem erros, sem exceder limites de pista. A equipa também fez um trabalho fantástico nas boxes e só nos faltou um pouco de velocidade para chegar ao pódio”.

O responsável da WRT, Vincent Vosse, destacou o “fim de semana difícil” no Catar. “Terminar em 12º e 16º nos Hypercar não é o resultado que procurávamos, mas recolhemos muitos dados e temos muito trabalho a fazer a partir daí. Em GT, fizemos uma corrida forte com ambos os carros. Ambas as equipas fizeram um trabalho perfeito nas boxes para uma primeira corrida num novo campeonato. De facto, terminar em 4º e 6º é um bom resultado, mas não é onde queríamos estar. Nunca é uma boa sensação quando sabemos que fizemos uma boa corrida sem qualquer erro, mas mesmo assim perdemos o pódio. No final, faltaram-nos algumas ferramentas para lutar por uma pontuação mais elevada, por isso agora vamos trabalhar e ficar mais fortes para a próxima corrida”, concluiu.

Foto: BMW