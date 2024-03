WEC, Catar: Cadillac Racing lidera último treino livre antes da qualificação | AutoSport

Na preparação para a sessão de qualificação dos 1812 km do Catar desta tarde, a Cadillac Racing mostrou um bom andamento ao liderar a tabela de tempos no último treino livre. Alex Lynn, consistentemente rápido durante as sessões anteriores, levou o Cadillac V.Series R a obter a volta mais rápida com a marca de 1:40.667s.

Lynn superou a concorrência, com o Porsche Porsche Penske 963 n.º 5, conduzido por Matt Campbell, a seguir de perto, em segundo lugar, com um tempo de 1:40,847s. Campbell, que transitou das corridas LMGTE para a categoria Hypercar, teve uma rápida adaptação ao novo desafio, ficando a 0.180s da marca de Lynn nesta sessão.

O Porsche 963 n.º 12 da Hertz Team JOTA, pilotado por Callum IIott, assegurou o terceiro melhor tempo, sinalizando que a equipa pode ser um forte candidato à pole position na sessão de qualificação que tem início às 13 horas, em Portugal continental. Laurens Vanthoor, no Porsche Penske 963 n.º 6, efetuou a quarta melhor volta com um tempo de 1:41,156s.

A Peugeot TotalEnergies assegurou a quinta posição, com Stoffel Vandoorne a registar um tempo a apenas 0,020s do Porsche n.º 6. O Ferrari AF Corse n.º 83, conduzido por Yifei Ye, foi o mais rápido Hypercar italiano da sessão, superando por pouco o Ferrari AF Corse n.º 51.

Entre pelotão da classe rainha do WEC, os 12 primeiros carros ficaram separados por apenas 1,5 segundos, preparando o terreno para uma sessão de qualificação intensa e muito disputada no Catar.

Em LMGT3, o Aston Martin da Heart of Racing marcou o ritmo no treino antes da qualificação do WEC. Alex Riberas completou a sua volta mais rápida com o tempo de 1:54.964s.

A competição foi feroz, com o Ferrari 296 LMGT3 n.º 54 da VISTA AF Corse a seguir de perto, em segundo lugar. Davide Rigon, ao volante esta manhã, registou o tempo de 1:55.017s, apenas 0,053 segundos atrás do Aston Martin líder.

O Ferrari VISTA AF Corse n.º 55 conquistou a terceira posição. Simon Mann, Alessio Rovera e François Heriau combinaram esforços, com Mann a estabelecer um tempo de 1:55.204s, realçando a natureza competitiva da classe LMGT3.

Resultados completos, AQUI.

Foto: Philippe NANCHINO