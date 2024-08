WEC: Campeonato renhido à chegada aos EUA

O campeonato do mundo de resistência da FIA está de regresso aos Estados Unidos da América. A antepenúltima jornada do campeonato traz mais motivos de interesse num campeonato que se mantém renhido.

O Circuito das Américas (COTA) no Texas, conhecido pelas suas modernas instalações e pelo seu traçado desafiante, tem sido um dos favoritos entre os pilotos desde a sua abertura em 2012. O WEC regressa ao COTA após uma pausa de quatro anos, com 18 Hypercars e 18 carros LMGT3.

O circuito de 5,5 km, percorrido no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, com 20 curvas, apresenta mudanças de elevação dramáticas, incluindo a icónica “Big Red” na Curva 1. Os Hypercars podem atingir velocidades até 305 km/h, com os pilotos a mudarem de velocidade cerca de 54 vezes por volta.

A três rondas do fim da época do WEC (EUA, Japão e Bahrein), a luta pelo campeonato é renhida. A Porsche lidera a classificação dos Hypercars com 126 pontos, apenas quatro à frente da Toyota, que venceu recentemente em São Paulo. A Ferrari, com 109 pontos, também está na luta após a sua vitória em Le Mans.

Na nova classe LMGT3, as equipas Porsche de Manthey lideram a classificação, mas a concorrência é feroz por parte da BMW, McLaren, Aston Martin e Ferrari. O Lamborghini da equipa Iron Dames também teve um bom desempenho, assegurando pole positions em Interlagos e Spa. O próximo fim de semana de corridas nos EUA começa a 30 de agosto, com a corrida de 6 horas a 1 de setembro.