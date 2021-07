WEC: Callum Ilott nas 24h de Le Mans com a Iron Lynx | AutoSport

A equipa de corrida italiana Iron Lynx anunciou que o piloto britânico Callum Ilott irá pilotar para a equipa na edição das 24 Horas de Le Mans no fim-de-semana de 21 e 22 de Agosto.

Ilott, que é também o piloto de teste e reserva da equipa Alfa Romeo F1, correu para o Iron Lynx no Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS em Monza e Paul Ricard nesta temporada. Vai competir novamente pela equipa nas 24 Horas de Spa no final do mês, além de outras rondas do GT World Challenge em Barcelona e Nürburgring este ano. Esta experiência vai servir para se preparar para a prova de resistência mais famosa do mundo no próximo mês ao lado dos colegas de equipa Rino Mastronardi e Matteo Cressoni.

Callum Ilott acrescentou: “É uma verdadeira honra ser escolhido para a Iron Lynx e a Ferrari nas 24 Horas de Le Mans – e uma oportunidade que eu não podia recusar! Há uma grande tradição de pilotos britânicos que se dão bem, e o meu objectivo será fazer a minha própria contribuição para a história de Le Mans”.

Iron Lynx regressará a Le Mans pelo terceiro ano na classe LMGTE Am, com três Ferrari 488 GTE, incluindo a tripulação só de mulheres – Iron Dames – que terminou em nono lugar na classe em 2020. Este ano, a belga Sarah Bovy chega à equipa, juntando-se a Rahel Frey e Michelle Gatting no carro #85. O carro #60 será conduzido pelos pilotos italianos Claudio Schiavoni, Paolo Ruberti e Raffaele Giammaria.