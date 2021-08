WEC, Calendário 2022 anunciado: Portimão fica de fora, regressa Sebring | AutoSport

As seis corridas do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) serão realizadas na Europa, Ásia, Médio Oriente e América do Norte. As novidades para 2022 são o regresso de Sebring (incluindo a realização do Prologue), o agendamento das 24h de Le Mans de novo em junho e, infelizmente para nós portugueses, a prova de Portimão não se repetir no próximo ano.

A temporada 10 do WEC regressa a Sebring para as 1000 Milhas de Sebring após uma ausência de dois anos devido à crise pandémica. O Prologue, também conhecido como teste de pré-época, será realizado de 12 a 13 de Março com a abertura das 1000 Milhas de Sebring no dia 18 de Março, imediatamente antes das 12 horas de Sebring do IMSA.

Depois da viagem aos EUA, o WEC atravessa o Atlântico para as 6 horas de Spa-Francorchamps, seguidas das 24 Horas de Le Mans, programadas para regressar na sua data tradicional em meados de Junho.

A última ronda em espaço europeu será as 6 horas de Monza, para o campeonato seguir para Fuji e terminar no Bahrein.

Frédéric Lequien, CEO do FIA WEC, disse que, “o nosso objetivo era criar um pacote global e rentável, o que tem sido difícil nos últimos 18 meses, para os nossos construtores e equipas. Com o calendário de 2022, conseguimos a mistura perfeita de pistas de corrida clássicas e herança das corridas de resistência. Estamos confiantes de que o calendário da temporada 10 será popular tanto para os concorrentes como para os adeptos”.