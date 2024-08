WEC: Cadillac Racing une-se à JOTA Sport

A Cadillac Racing vai estabelecer uma parceria com a JOTA Sport para colocar em pista dois Protótipos classe rainha do Campeonato Mundial de Resistência da FIA de 2025, marcando a primeira vez que a Cadillac tem dois carros a tempo inteiro nos Hypercar.

Esta aliança acontece no final da atual parceria da Cadillac com a Chip Ganassi Racing, irá operar sob a bandeira “Cadillac Hertz Team JOTA”, mantendo os números de corrida 12 e 38 da JOTA. John Roth, da Cadillac, mostrou-se entusiasmado com esta colaboração, realçando a experiência combinada em corridas e o conhecimento técnico.

A JOTA, que se juntou à classe de topo do WEC no ano passado, vê esta parceria como uma grande conquista. Espera-se que os principais pilotos, incluindo Alex Lynn, Earl Bamber e Will Stevens, estejam envolvidos, com Jenson Button e Callum Ilott também a participarem.

Os planos da Cadillac para o Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar serão anunciados separadamente, sendo provável que a Wayne Taylor Racing com a Andretti se torne o parceiro norte-americano da Cadillac.