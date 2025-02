WEC: Cadillac Hertz Team JOTA revelou o seu alinhamento de pilotos

A Cadillac Hertz Team JOTA revelou as suas tripulações de pilotos para a próxima temporada do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA. A equipa vai colocar em pista dois Cadillac V-Series.Rs, com Alex Lynn a juntar-se a Will Stevens e Norman Nato no carro n.º 12, enquanto Earl Bamber e Sebastien Bourdais fazem equipa com Jenson Button no carro n.º 38.

A decisão surge na sequência dos testes de pré-época realizados em dezembro e janeiro, com o diretor da equipa, Dieter Gass, a realçar a mistura de experiência e novas perspetivas entre os seis pilotos.

“Temos seis pilotos extremamente fortes com uma combinação de experiência e novos olhares sobre o programa Cadillac. Cada um destes pilotos traz algo de único para a mesa e, como equipa, o nosso trabalho era estabelecer quais as combinações que faziam mais sentido para maximizar os pontos fortes globais do grupo. Embora o carácter e a personalidade desempenhem um papel importante na dinâmica da equipa, o estilo de condução e as preferências também foram fatores-chave para determinar quem seria colocado em cada carro. Levámos o nosso tempo neste processo e estamos ansiosos por ver o que os dois trios podem alcançar no Qatar e mais além.”