WEC: Cadillac e BMW repartem liderança nas sessões de Treinos Livres no COTA
As primeiras sessões de treinos livres do fim de semana do Lone Star Le Mans de 2025, no Circuito das Américas (COTA), foram marcadas por um desempenho notável tanto da Cadillac e da BMW, que estabeleceram os padrões nas respetivas categorias. Num dia de intensa atividade e alguns percalços, as equipas norte-americana e alemã mostraram o seu potencial, prometendo uma competição renhida para o resto do fim de semana.
Treinos Livres 1: Cadillac dominante, mas com percalços
A sessão inaugural de 90 minutos, disputada sob um sol forte e temperaturas elevadas, viu o Cadillac #12 da Hertz Team JOTA liderar a classificação na categoria Hypercar.
Ao volante do V-Series.R Hypercar, vencedor das 6 Horas de São Paulo, Will Stevens registou a volta mais rápida com 1m53.584s. Este tempo superou em 0.129s o Aston Martin Valkyrie #007, pilotado por Tom Gamble, Harry Tincknell e Ross Gunn, que assegurou a segunda posição.
Contudo, a sessão ficou marcada por incidentes. O BMW #15 de Raffaele Marciello sofreu uma paragem na pista devido a uma suspeita de problema no MGU, necessitando de ser removido. Adicionalmente, problemas técnicos no controlo de corrida causaram um atraso de 50 minutos, levando a uma extensão do tempo de pista.
A sessão terminou abruptamente quando o próprio Cadillac #12 de Stevens acabou na ‘armadilha’ de gravilha na Curva 7, forçando a exibição da bandeira vermelha e a conclusão antecipada dos trabalhos em pista.
A fechar o pódio na categoria Hypercar, o Ferrari #83 da AF Corse, vencedor do ano passado, com Robert Kubica e Yifei Ye, procurava defender o seu título em COTA, agora com o novo colega de equipa Phil Hanson.
Na categoria LMGT3, a TF Sport Corvette demonstrou um domínio claro, com o carro #33 a liderar a maioria da sessão, à frente do seu irmão #81. Daniel Juncadella estabeleceu a melhor volta com 2m07.037s, superando por 0.057s o esforço de Charlie Eastwood.
Treinos Livres 2: BMW assume a liderança com ritmo forte
A segunda sessão de treinos livres viu a BMW ascender ao topo da tabela de tempos. O ás sul-africano Sheldon van der Linde, ao volante do BMW #20, realizou a volta mais rápida do dia, com um impressionante 1m51.946s.
Este tempo foi 0.4s mais rápido que o seu perseguidor mais próximo, Antonio Giovinazzi, no Ferrari 499P Hypercar #51 da AF Corse.
Giovinazzi, que foi o pole-position e líder inicial da corrida no ano anterior, procurava vingar o erro que custou à equipa #51 uma potencial vitória há 12 meses. O Aston Martin da The Heart of Racing Team manteve o ritmo promissor do FP1, com o carro #009 de Marco Sørensen, Alex Riberas e Roman de Angelis a registar uma volta de 1m52.457s, ficando a apenas 0.050s do Ferrari #51, garantindo o terceiro lugar.
Na categoria LMGT3, a United Autosports continuou a sua boa forma numa pista onde conquistou um pódio inédito no ano passado. O McLaren #95 liderou a classificação da classe, com Sean Gelael a registar 2m06.545s. A apenas 0.090s de distância, o Porsche #85 das Iron Dames, com Rahel Frey, Michelle Gatting e Célia Martin, assegurou a segunda posição, demonstrando a competitividade crescente nesta categoria.
FOTO FIA WEC/DPPI
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI