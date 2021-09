WEC: ByKolles deverá testar novo carro em breve | AutoSport

A ByKolles não tem sido muito referida mas é uma das equipas que estreará em 2022 um novo LMH. A estrutura germânica continua o desenvolvimento do seu projeto que deverá ir para a pista no próximo mês.

Colin Kolles falou à Sportscar365 e fez o ponto de situação:

“Basicamente, o carro está a ser construído agora”, disse Kolles. “O estado é que a última vez que estive na oficina na semana passada, o monobloco estava lá e o motor estava montado no monobloco. A caixa de velocidades e a suspensão estavam montadas na monobloco. Este era o estado. Os cabos e a eletrónica estavam a ser colocados, desde a semana passada. Esperamos poder colocar o carro em pista nas próximas quatro ou cinco semanas. Inicialmente teríamos conseguido ter o carro na pista já em Fevereiro, mas isso não fazia sentido. Por isso decidimos que não nos colocamos sob pressão, como fizemos nos últimos anos. E, para ser honesto, para nós é muito importante ter um bom carro e vencer o Toyota e o resto. Este é o alvo.”

A ideia inicial passava por competir em Le Mans ainda este ano mas os custos de inscrição e a pressão extra para terminar o trabalho a tempo mudaram o cenário. A equipa também teve alguns problemas com a sua caixa de velocidade durante o verão que atrasaram ligeiramente o projeto.

“É um carro totalmente novo”, disse Kolles. “. A qualidade de construção tem de ser um padrão muito elevado. Este foi um dos pontos fracos do carro LMP1: estávamos apressados. Neste momento, não estamos sob pressão de tempo. Foi por isso que a decisão foi tomada em Fevereiro. Oferecemos ao ACO para correr em Le Mans com o carro, mas eles alteraram o regulamento para que não se pudesse fazer uma entrada de corrida por corrida como concorrente da LMH. Por isso decidimos saltar um ano e desenvolver melhor o carro, porque não faz sentido pagar 500.000 euros. Obviamente queremos ir testar o mais cedo possível, porque então a homologação será feita o mais tarde possível”.

Quanto ao motor será usada uma nova versão do Gibson GL458 V8 que foi usado no LMP1:

“É a base. Não é o mesmo motor – obviamente existem algumas modificações. Penso que é mais uma otimização. É com certeza um novo sistema eletrónico, totalmente diferente. Também as curvas de potência e binário têm de ser ajustadas ao que é necessário em LMH”.

“O plano é ter dois carros, mas é preciso ter o financiamento para dois carros”, disse ele. “Estamos a trabalhar nisso, mas não lhe posso dizer se vai ou não acontecer. O que sabemos é que até ao final do ano, teremos quatro monocoques. Haverá três versões [do carro]: a versão do WEC, a versão Track day e a versão do carro de estrada. O que prevemos é, com certeza, ter o carro de track day e o carro do WEC em condições de plena circulação até ao final do ano”.