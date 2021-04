WEC: ByKolles anuncia pilotos de desenvolvimento

A ByKolles continua a preparar a sua entrada no WEC com um Hypercar em 2022 e já tem dois pilotos para fazer o desenvolvimento da máquina.

A ByKolles nomeou Tom Dillmann (piloto da equipa em LMP1)e Esteban Guerrieri (piloto do WTCR) como os principais pilotos de desenvolvimento do seu projecto.

A equipa baseada em Greding, Alemanha, diz ter um programa de testes “extensivo” agendado para os próximos meses. A ByKolles pretende também utilizar a fase de desenvolvimento como uma oportunidade para avaliar “jovens pilotos talentosos” para um potencial papel na corrida no Campeonato Mundial de Enduro da FIA de 2022.

“Há três anos que guio para a equipa ByKolles e sinto-me muito em casa com a equipa”, disse Dillmann, que se juntou a Oliver Webb e Bruno Spengler na edição do ano passado de Le Mans. “O desenvolvimento de um novo Hypercar para a classe superior do WEC e as 24 Horas de Le Mans é uma tarefa muito excitante. Durante a minha carreira, tenho estado envolvido no desenvolvimento de muitos carros diferentes, mais recentemente em LMP1 e Fórmula E. Estou ansioso por trazer a minha experiência a este projeto e por poder ajudar a orientá-lo desde o início”.

“Desde o karting, passando por quase todas as séries de corridas de monolugares até aos carros de turismo mais rápidos – na minha carreira conduzi quase tudo o que pode ser experimentado no desporto automóvel”, disse Guerrieri. “Agora estou ansioso por este novo projeto e pelos testes no Hypercar. Estou certo de que a minha vasta experiência numa grande variedade de carros nos ajudará a desenvolver consistentemente o Projeto PMC LMH Hypercar e a torná-lo bem sucedido. Ao mesmo tempo, é um caminho de regresso às minhas raízes. Ainda conheço alguns dos membros da equipa do nosso tempo juntos na Fórmula 3”.