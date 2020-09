WEC: ByKolles anuncia Hipercarro para 2021

Na véspera da edição de 2020 das 24h de Le Mans, a ByKolles Racing apresentou o seu projeto da classe Hipercarro para a temporada de 2021 do Campeonato do Mundo de Resistência (FIA WEC).

O projeto PMC LMH da ByKolles tem três versões. A versão de corrida, a de trackday e a de estrada.

A versão de corrida, que vai substituir o atual LMP1 ENSO CLM P1/01, utiliza um motor V8, naturalmente aspirado, de 700cv, e pesa 1040kg, com lastro.







A segunda versão, a versão trackday, tem também um motor V8, mas de 650cv e pesa 950kg.





Por fim, a versão de estrada tem um sistema híbrido combinado com o motor V8, com o sistema a produzir cerca de 1000cv e com um peso de aproximadamente 1000kg. O motor será programa para bio combustível.





O projeto PMC LMH foi concebido na sede da ByKolles na Alemanha, em Greding, em cerca de 36 meses. No interior, o condutor está sentado numa posição central para permitir ao máximo uma condução desportiva. Ainda não há denominação final do novo carro da ByKolles, mas a estreia em corrida está agendada para 2021.