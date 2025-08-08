WEC: Bruno Famin pede aos reguladores que definam as regras para a competição a hidrogénio

O vice-presidente da Alpine Motorsport, Bruno Famin, apelou aos órgãos reguladores do automobilismo para que acelerem o desenvolvimento de regulamentos técnicos para os carros a hidrogénio no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC). O francês alerta que a atual falta de regras claras está a criar uma situação que impede fabricantes como a Alpine de se comprometerem com os projetos.

A Alpine demonstrou o seu compromisso com a tecnologia de hidrogénio com o Alpenglow Hy6, um carro conceito movido por um motor de combustão interna V6 biturbo de 3,4 litros a hidrogénio. No entanto, apesar do entusiasmo da Alpine e de outras marcas como a Toyota, Famin afirma que o projeto estagnou devido à ausência de regulamentos técnicos finalizados.

“Precisamos que o promotor envie o sinal adequado”

“Não há regulamentação e, como não há regulamentação, não podemos sequer construir o projeto para apresentar à administração dizendo: ‘Podemos fazer isso, é isso que vai custar'” disse Famin, citado pelo sportscar365. “Por outro lado, não há decisão do fabricante. Alguém tem que dar o primeiro passo. Acho que é o promotor que tem que dar o primeiro passo, porque é sempre assim. Precisamos que o promotor envie o sinal adequado para termos as informações corretas, para podermos ter um projeto, fazer um estudo adequado e obter a aprovação ou reprovação da nossa administração.”

A FIA aprovou recentemente um quadro de segurança para o hidrogénio — delineando normas para armazenamento, integração em veículos e reabastecimento — mas não cumpriu a sua meta inicial de apresentar regulamentos técnicos completos até ao final de 2024.

“As coisas não estão a avançar tão rapidamente como esperado”

Famin também abordou os desafios mais amplos que o desenvolvimento do hidrogénio enfrenta em toda a Europa. Outrora visto como um setor em rápido crescimento, os investimentos em hidrogénio verde abrandaram, com grandes empresas como a Shell, a BP, a Repsol e a ArcelorMittal a reduzir ou a adiar projetos devido aos custos elevados e à baixa procura. A infraestrutura de hidrogénio, particularmente na Europa, enfrenta agora atrasos estimados de 2 a 3 anos.

“Parece que, no último ano, houve uma espécie de bolha de hidrogénio em toda a Europa, com um grande investimento anunciado na produção de hidrogénio verde e na construção de uma rede de distribuição”, disse Famin. “E parece que, com a situação económica, as coisas não avançam tão rapidamente como esperado. Muitos intervenientes no setor do hidrogénio, da mobilidade ou do sistema energético reconsideram algumas coisas. A descarbonização da indústria pesada, que são os principais programas na Europa, estão atrasados.”

Apesar disso, Famin continua confiante no potencial a longo prazo do hidrogénio para utilização em células de combustível e combustão interna na descarbonização da mobilidade. A estreia dos carros movidos a hidrogénio em Le Mans continua prevista até 2028, mas a mensagem de Famin é clara: para cumprir essa meta, os legisladores devem agir agora.