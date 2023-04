WEC, Brendon Hartley (Toyota): “Foi um fim de semana fantástico” | AutoSport

Depois do segundo lugar em Sebring, na abertura da temporada do WEC, Brendon Hartley, e os seus companheiros de equipa Sébastien Buemi e Ryo Hirakawa, conquistou o primeiro lugar nas 6 Horas de Portimão, segunda ronda do calendário.

“Estou muito contente. Foi um fim de semana fantástico desde o treino livre 1 até à corrida”, disse o piloto neozelandês da Toyota no final da corrida lusa. “Tenho pena pelo carro #7 – chegaram a ultrapassar-nos no início, mas recuperamos a posição e depois tiveram um problema – porque tenho a certeza que seria um final tenso entre os dois carros, como costuma acontecer. Quero agradecer muito à equipa, foi uma boa amostra do que somos capazes nas duas primeiras corridas, mas estou convencido que as restantes equipas vão encurtar a diferença e teremos mais concorrência para Le Mans. Ainda estamos a lutar para encontrar todos os centésimos de segundo em pista e hoje foi mesmo muito bom”, concluiu.