WEC: BMW confirma regresso à competição em 2024 | AutoSport

Será o regresso da BMW às 24 Horas de Le Mans. A marca alemã confirmou que após a estreia do BMW M Hybrid V8 na classe GTP do WeatherTech Sportscar Championship do IMSA em 2023, regressa ao Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) em 2024 para enfrentar a oposição na classe rainha dos Hipercarros.

“A decisão de colocar o BMW M Hybrid V8 no IMSA de 2023 e no WEC em 2024, é um marco para o projeto”, disse Franciscus van Meel, CEO da BMW M. “Experimentei e maravilhei-me com o extraordinário talento das 24 Horas de Le Mans durante o meu primeiro mandato como CEO da BMW M, por isso estou muito entusiasmado por estar novamente a desafiar a vitória à geral como BMW M Motorsport neste clássico e em todo o Campeonato do Mundo de Resistência da FIA pela primeira vez durante décadas”.

Andreas Roos, responsável da BMW M Motorsport, disse: “Devido ao calendário muito apertado para o projecto LMDh, o plano tem sido sempre de se concentrar na primeira época em 2023.O IMSA é perfeitamente adequado para isso. Contudo, o nosso objetivo a médio prazo era obviamente correr em duas frentes com o BMW M Hybrid V8, e também utilizar a principal plataforma fornecida pelo WEC e as 24 Horas de Le Mans. Estamos agora a trabalhar com determinação nesse sentido, ao mesmo tempo que o nosso programa na América do Norte. Demos um passo importante na segunda-feira. O carro completou com sucesso o seu lançamento com a Dallara, em Varano de’ Melegari”.

Na segunda-feira, o protótipo da BMW M Motorsport completou as suas primeiras voltas no lançamento em Varano de Melegari, Itália, com Connor De Phillippi e Sheldon van der Linde aos comandos da máquina alemã. Mais testes em território europeu estão agendados para agosto antes da BMW M Team RLL e uma equipa de peritos da BMW M Motorsport iniciarem os preparativos específicos do IMSA com testes nos EUA a partir de setembro. Ao longo da fase de testes, vários pilotos de fábrica da BMW M estarão ao volante. Quem ocupa os volantes do novo protótipo para a temporada 2023 do IMSA será decidido numa fase posterior. O mesmo se aplica à equipa de operações para o WEC e aos pilotos para a época de 2024.