WEC: Biocombustível a partir de 2022 | AutoSport

A TotalEnergies está a desenvolver um biocombustível para competição de desporto automóvel, a ser introduzido a partir da próxima temporada no Campeonato Mundial de Resistência da FIA (WEC), incluindo as 24 Horas de Le Mans 2022, e no European Le Mans Series (ELMS). Denominado “Excellium Racing 100”, o combustível será produzido à base de bioetanol, produzido a partir de resíduos de vinho da indústria agrícola francesa e de éter etil-terc-butílico (ETBE) produzido na refinaria Feyzin da TotalEnergies, perto de Lyon.

O combustível deverá permitir uma redução imediata de, pelo menos, 65% das emissões de CO2 dos automóveis de corrida e a empresa fornecedora anuncia, que terá todas as qualidades necessárias para um combustível de corrida e satisfará os requisitos dos fabricantes de automóveis, bem como os mais recentes critérios da FIA para combustíveis sustentáveis.

A mesma equipa concebeu o “Excellium Endurance”, o combustível utilizado na edição 89 das 24 Horas de Le Mans em 2021, que já inclui 10% de bioetanol avançado.

A competição é um factor chave para a inovação: as extremas restrições encontradas nas corridas de resistência – duração da corrida e quilometragem elevada – estão constantemente a pressionar para o desenvolvimento de combustíveis de maior desempenho, os quais, no entanto, devem também enfrentar atualmente os novos desafios colocados pela transição energética e ambiental.

Este combustível 100% renovável a ser oferecido pela TotalEnergies será produzido à base de bioetanol*, produzido a partir de resíduos de vinho da indústria agrícola francesa, e de ETBE produzido na refinaria Feyzin da TotalEnergies, perto de Lyon (França), a partir de matéria-prima também proveniente da economia circular. Este combustível deverá permitir uma redução imediata de pelo menos 65% das emissões de CO2 dos automóveis de corrida.

Patrick Pouyanné, Presidente e CEO da TotalEnergies declarou que: “Os biocombustíveis avançados têm um papel inegável a desempenhar para ajudar o setor dos transportes a reduzir imediatamente as suas emissões de CO2. Este combustível 100% renovável, que será disponibilizado no desporto automóvel a partir de 2022, é uma ilustração perfeita disso. Uma vez que nos estamos a tornar uma ampla empresa de energia, a pista de corridas é mais do que nunca, um laboratório ao ar livre para a TotalEnergies”.

Frederic Lequien, CEO do FIA WEC e ELMS acrescentou: “É extremamente encorajador que a TotalEnergies esteja a preparar o caminho para outros e a criar um combustível 100% renovável. Acredito firmemente que o WEC e o ELMS são o local ideal para a TotalEnergies testar o seu novo e inovador combustível ‘Excellium Racing 100’. As corridas de resistência são o derradeiro teste para todos os produtos relacionados com a estrada e estamos encantados pela TotalEnergies ter escolhido os nossos campeonatos, e Le Mans, para ajudar a lançar esta criação vanguardista”.