WEC, Bahrein: Toyota Gazoo Racing garante a pole

Na sessão de qualificação para as 8h do Bahrein, o Toyota Gazoo Racing GR010 Hybrid Hypercar #8, conduzido por Brendon Hartley, assegurou a pole position. Hartley registou um tempo de 1m46,714s, conquistando a sua terceira pole consecutiva no Circuito Internacional do Bahrain, preparando a Toyota para um forte arranque no final da temporada.

O Toyota GR010 n.º 7, pilotado por Nyck de Vries e Kamui Kobayashi, conquistou um lugar na primeira linha. De Vries fez uma volta rápida, sinalizando a ambição da equipa enquanto ele e Kobayashi tentam lutar pelo título de pilotos.

O carro n.º 51 da AF Corse Ferrari, com Antonio Giovinazzi ao volante, perdeu por pouco a oportunidade de separar os Toyota, registando 1m46,757s – apenas 0,043s atrás de De Vries. Apesar desta pequena diferença, o desempenho de Giovinazzi confirma a competitividade da Ferrari no circuito.

Neel Jani no Porsche da Proton Competition foi o melhor representante da marca alemã, estabelecendo uma volta de 1m47,234s e garantindo o quarto lugar. Atrás de si, o Ferrari AF Corse 499P n.º 50, conduzido por Antonio Fuoco, ultrapassou os problemas técnicos do TL3 para se posicionar em quinto lugar na grelha, coroando uma recuperação difícil.

O Porsche Penske nº 6, que lidera atualmente a classificação dos pilotos, completou o top 6 da Hyperpole, com Kevin Estre ao volante. A equipa vai tentar manter a sua vantagem no campeonato na corrida.

O Porsche n.º 12 da Hertz Team Jota e o BMW n.º 15 vão partir de sétimo e oitavo, respetivamente. Seguem-se o Porsche Penske n.º 5 e o BMW n.º 20, que completam os dez primeiros num pelotão de hipercarros competitivo.

Nem todas as equipas conseguiram passar a sessão de qualificação. Tanto os Alpine como os Peugeot tiveram dificuldades, juntamente com o Cadillac nº 2 e o Lamborghini Iron Lynx. Outras equipas que não conseguiram qualificar-se foram o Ferrari n.º 83 da AF Corse e o Porsche n.º 38 da Hertz Team Jota, que vão largar mais abaixo na grelha.

LMGT3

Nos LMGT3, cenário semelhante ao dos Hypercars, com a United Autosports McLaren a assegurar a primeira linha de partida para a classe LMGT3 nas 8 Horas do Bahrain da BAPCO Energies, com Joshua Caygill, no McLaren n.º 59, a fazer a pole com 2m02,201s, apenas 0,002 segundos à frente do colega de equipa James Cottingham.

O Ferrari VISTA AF Corse n.º 55 de François Heriau e o Lamborghini Iron Dames de Sarah Bovy conquistaram a segunda linha, com Bovy a regressar ao Bahrain depois da sua vitória no ano passado. Os campeões Manthey PureRxcing e Heart of Racing Aston Martin completaram os seis primeiros.

Fotos: Philippe Nanchino / MPSA