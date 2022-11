WEC Bahrein, TL1: Peugeot na frente, Félix da Costa terceiro em LMP2 | AutoSport

O primeiro treino das8h do Bahrein sorriu à Peugeot, que colocou os seus dois carros no topo da classificação. A marca francesa que faz a sua terceira corrida oficial liderou o treino com os 9X8 a destacarem-se.

O carro #93 (P. Di Resta / M. Jensen / J. Vergne) terminou a sessão com o melhor registo, 1:50.536, ficando 0.877 seg. à frente do carro #94 (L. Duval / G. Menezes / N. Müller). Jean-Éric Vergne foi o mais rápido, ficando à frente de Nico Muller, na sua primeira sessão oficial, ocupando o lugar que foi de James Rossiter até agora. A fechar o top 3 ficou Toyota #7 (M. Conway / K. Kobayashi / J. Lopez), já a mais de um segundo da referência. O Alpine #36 e o Toyota #8, que lutam pelo título, completaram o top 5.

Em LMP2 foi um Pro Am a liderar com o #83 da AF Corse (F. Perrodo / N. Nielsen / A. Rovera) a assinar o melhor tempo, 1:52.144, ficando à frente do #1 da Richard Mille Racing Team (L. Wadoux / P. Chatin / C. Milesi) e do #38 da JOTA (R. Gonzalez / A. Da Costa / W. Stevens) com Stevens a assinar a melhor marca.

Em LMGTE Pro, foi o Porsche #92 (M. Christensen / K. Estre) a começar melhor o fim de semana, com o tempo de 1:58.025 assinado por Christensen , à frente do Ferrari #52 (M. MOLINA / A. FUOCO) e do Ferrari #51 (A. Pier Guidi / J. Calado). Em LMGTE AM, foi o Porsche #56 do Team Project 1 (P. Hyett / G. Jeannette / B. Barnicoat) a ficar com a melhor marca, de 1:59.636, pela mão de Barnicoat. O Aston Martin #33 da TF Sport (B. Keating / H. Chaves / M. Sørensen) ficou na última posição.

A segunda sessão de treinos está agendada para as 14 e 30, hora portuguesa.