WEC, Bahrein: Peugeot volta a liderar no TL2, Albuquerque em segundo nos LMP2 | AutoSport

Depois do melhor tempo no TL1, o #93 da Peugeot voltou a fazer o melhor tempo, desta vez na segunda sessão de treinos para as 8h do Bahrein.

Se no primeiro treino o #93 terminou a sessão com o melhor tempo (1:50.536), no TL2 voltou a ser o 9X8 de Jean-Éric Vergne, Paul di Resta e Mikkel Jensen a fazer o melhor registo, desta vez com o tempo de 1:49.613, desta vez com Paul di Resta a fazer o melhor tempo. Seguiram-se os mais fortes candidatos ao título, o #8 da Toyota (S. Buemi / B. Hartley / R. Hirakawa) e o #36 da Alpine (A. Negrão / N. Lapierre / M. Vaxiviere).

Em LMP2 tivemos também repetentes com o #83 da AF Corse (F. Perrodo / N. Nielsen / A. Rovera) a terminar a sessão e o dia na primeira posição (melhor Pro Am), com o tempo de 1:51.787, à frente do #22 da United Autosports ( P. Hanson / F. Albuquerque / W. Owen), com Albuquerque a ser dono do melhor tempo da sua tripulação.

Em LMGTE Pro foi novamente o Porsche #92 (M. Christensen / K. Estre) a ficar na frente das operações, com o tempo de 1:57.192, à frente do Ferrari #51 (A. Pier Guidi / J. Calado) que ficou a mais de 0.8 seg. Em LMGTE Am foi o Porsche #46 da Team Project 1 (M. Cairoli / M. Pedersen / N. Leutwiler) a ficar com o melhor registo (1:59.717) à frente do Porsche #77 da Dempsey – Proton Racing (C. Ried / S. Priaulx / H. Tincknell).

Amanhã teremos mais uma sessão de treinos livres e a sessão de qualificação que decidirá a grelha para a corrida de sábado.