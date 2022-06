WEC: Bahrein garantido até 2027 | AutoSport

O Campeonato Mundial de Endurance da FIA continuará a incluir o Circuito Internacional do Bahrain no calendário até pelo menos 2027, graças a um novo acordo que prorroga a parceria. A relação do CIB com o WEC remonta à época inaugural em 2012.

Durante a última década, o Bahrain recebeu dez corridas do WEC, incluindo a final da temporada seis vezes, com o formato de corrida no Bahrein com uma duração de seis ou oito horas. Em 2021, tornou-se também o primeiro local a receber uma jornada dupla no final da temporada, com corridas a terem lugar em fins-de-semana consecutivos.

Ao longo da história da parceria de décadas, o Bahrein desenvolveu-se à medida que o campeonato evoluía, contribuindo para o espírito de Le Mans ao tornar-se uma corrida noturna em 2014. Testemunhou também alguns dos grandes momentos do desporto, incluindo o surgimento de seis campeões ao longo dos anos na categoria superior, bem como batalhas incríveis nas categorias LMP2 e LMGTE.

Com o interesse em corridas de endurance a continuar a crescer na região, os fãs poderão ter a ação do WEC pelo menos até 2027, com o Circuito Internacional do Bahrain também a concluir a temporada 2022 da FIA WEC a 12 de Novembro.